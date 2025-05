Sampdoria retrocessa in Serie C, prima volta per club blucerchiato

(Adnkronos) – La Juve Stabia pareggia 0-0 con la Sampdoria, nel recupero della 34esima giornata di Serie B e con questo risultato la squadra blucerchiata retrocede in Serie C, per la prima volta nella sua storia. Il Brescia invece vince 2-1 con la Reggiana e si salva ai danni del Frosinone costretto al playout con la Salernitana che supera in trasferta il Cittadella. Ai playoff ci saranno Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena gli accoppiamenti del primo turno in gara secca. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)