San Marco Group acquisisce Oikos

(Adnkronos) – “Promuovere il saper fare e l’industria nazionale e salvare un marchio che ha scritto la storia delle finiture decorative”, è con questo obiettivo che San Marco Group ha acquisito Oikos, realtà romagnola d’eccellenza che entra a far parte del Gruppo leader in Italia nella produzione di pitture e rivestimenti per l’edilizia. L’operazione, avvenuta tramite aggiudicazione definitiva all’asta presso il Tribunale di Forlì, segna un punto di svolta dopo un lungo periodo di difficoltà per l’azienda di Gatteo Mare (Fc), e si inserisce in una strategia di crescita che vede San Marco Group protagonista indiscusso nel mercato nazionale. Il Gruppo, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 127,3 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto al 2024, rafforza così la propria capacità di presidiare i segmenti premium e decorativi in Italia, dove conta quattro stabilimenti, oltre che all’estero, dove vanta già filiali in Usa, Germania, Norvegia, uno stabilimento in Bosnia ed Erzegovina e uno in Russia.

“Questa acquisizione nasce dalla volontà di proteggere l’eccellenza della nostra industria nazionale da chi si limita a ‘fare shopping’ in Italia senza l’intento di preservare l’identità e lo straordinario know-how che da sempre ci contraddistinguono. Oikos ha un passato illustre che va rispettato e promosso: la nostra priorità oggi è comprendere a fondo ogni asset per costruire un piano di rilancio fondato su sinergie industriali, organizzative e di approvvigionamento mirate alla creazione di valore nel medio e lungo termine. Vogliamo trasmettere massima fiducia a stakeholder, clienti e fornitori: Oikos torna a essere parte di un progetto industriale serio, solido e tutto italiano”, sottolinea Pietro Geremia, Presidente e Ad di San Marco Group.

“L’azienda romagnola sarà oggetto di un percorso di rivitalizzazione, volto a valorizzarne il potenziale”, spiega il San Marco Group. “La strategia manterrà, inoltre, una grande attenzione ai temi della salubrità indoor e del benessere abitativo, pilastri storici del brand: che, nel tempo, partendo da una distintiva gamma di soluzioni a base acqua, ha costruito un’identità forte e riconoscibile anche nel mondo dell’Healthy & Sustainable Interior Living”, sottolinea. “L’acquisizione è coerente con il modello multibrand di San Marco Group, che ingloba identità distinte e complementari per rispondere a target differenti senza sovrapposizioni. Quanto alla nuova azienda entrata nel Gruppo, manterrà la propria struttura commerciale dedicata e la produzione interamente italiana nello stabilimento di Gatteo Mare (Fc), che conta un centinaio di dipendenti e serve più di 50 Paesi; e che, al culmine del successo, ha raggiunto un fatturato di 36 milioni di euro e oltre 600 clienti”, conclude il Gruppo.

