9.9 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Sandokan’ ruggisce ancora, vittoria al prime time con 4,2 milioni di spettatori

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘Sandokan’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 15 dicembre. La terza puntata della serie con Can Yaman ha conquistato 4.282.000 spettatori, registrando il 26.7% di share. Canale5 con il ‘Grande Fratello’ si piazza al secondo posto con 1.777.000 spettatori ed uno share del 15.4%, mentre sul podio a seguire c’è Rai3 con ‘Lo Stato delle Cose’: il talk condotto da Massimo Giletti ha ottenuto 1.198.000 spettatori ed uno share dell’8.1%. La7 ieri trasmetteva ‘La Torre di Babele’, che ha tenuto davanti al video 758.000 spettatori e il 4.2%.  

Italia1 con ‘Ambulance’ ha convinto 770.000 spettatori con il 5% di share mentre Rete4 con ‘Quarta Repubblica’ è stato la scelta di 546.000 spettatori. Rai2, con ‘N.C.I.S. Sydney, ha tenuto davanti allo schermo 343.000 spettatori, per il 2.1% di share. 

Nell’access prime time, Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ è stato visto da 5.175.000 spettatori pari al 24.8%, mentre ‘Affari Tuoi’ ha segnato un ascolto medio di 4.925.000 spettatori e il 23.4% di share. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.9 ° C
12.7 °
9.4 °
74 %
0.5kmh
75 %
Mar
9 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1382)ultimora (1255)sport (62)Eurofocus (37)demografica (28)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati