Sandokan torna in tv, da domani su Rai 1 la serie con Can Yaman che riaccende un mito

(Adnkronos) – A cinquant’anni dal celebre sceneggiato Rai che lo rese un’icona, torna l’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari: Sandokan. Una storia senza tempo che conduce lo spettatore in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce. Da domani, lunedì 1 dicembre, su Rai 1 – e prossimamente su Disney+ – debutta il nuovo adattamento di ‘Sandokan’ con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo: la serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, nata da un’idea di Luca Bernabei e sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri.

A prendere il testimone dallo storico interprete Kabir Bedi è l’amata star turca Can Yaman: “Io sex symbol come lui? Me lo dicono. Purtroppo non l’ho conosciuto, spero che gli piaccia”, ha detto l’attore durante la Festa del Cinema di Roma, dove è stata presentata la serie in anteprima.

Yaman, nell’intervista all’Adnkronos, racconta di essere “cresciuto con la cultura italiana e so che Sandokan è una figura importante per gli italiani. Per questo, ho sentito una certa responsabilità. Spero che questa serie mi avvicini ancora di più al pubblico italiano”. Un ruolo monumentale, che Yaman definisce “una rarità nella vita di un attore”. Un percorso “intenso dal punto di vista fisico e sentimentale” che lo ha reso “non solo un interprete ma anche una persona migliore”. La speranza di Yaman è che bambini e uomini possano “trarre ispirazione da lui”. L’attore è sicuro di una cosa: “Chi lo vedrà vorrà essere come lui, lo vorresti come amico”. E, soprattutto, porta con sé un messaggio di inclusività: “Con questa serie abbiamo cercato di abbracciare tutti quanti per età e cultura” perché “come sottolineiamo in ‘Sandokan’: siamo tutti diversi, ma uniti”. Questa è “una caratteristica che dovrebbe avere ogni leader”, osserva la star turca.

Ma il leggendario pirata non è solo in questo viaggio. C’è anche il suo fedele compagno Yanez, interpretato da Alessandro Preziosi: “Quella che raccontiamo è una storia che si ripete ancora oggi in Palestina e prima ancora in Brasile, Amazzonia, Kosovo e in Vietnam”. E poi “c’è il tema dell’ambiente e del mare, che non è di nessuno. Appartiene a tutti, anche se spesso non è chiaro”, ma anche “l’importanza di restare uniti”. Non manca l’amore. A fare breccia nel cuore di Sandokan è Marianna, la celebre ‘perla di Labuan’, interpretata da Alanah Bloor: “Lei è una donna moderna che lotta in contesto dominato dagli uomini”, senza dimenticare “il suo amore per il pianeta” e “considerando i tempi di oggi, è un messaggio importante”.

Ma non c’è avventura senza un cattivo. Qui ha il volto di Lord James Brook, interpretato da Ed Westwick (star della serie degli anni 2000 ‘Gossip Girl’, nel ruolo di Chuck Bass). L’attore riflette su come le persone vissute secoli fa non fossero poi così diverse da quelle di oggi: “Cambiano abiti e contesto, ma emozioni e valori restano gli stessi”. La storia che “raccontiamo esplora desideri, libertà, ambizione – anche quando diventa tossica – e l’amore, o ciò che crediamo sia amore. Sono temi universali, legati alle domande che tutti ci poniamo ogni giorno su cosa vogliamo e come raggiungere i nostri sogni. La differenza è che nella loro storia questi temi prendono vita tra pirati, armi, cannoni e navi”, conclude Westwick.

“Borneo, 1841. In un mondo dominato dal potere coloniale degli inglesi – si legge sulla sinossi – Sandokan è un pirata che vive alla giornata. Solca il mar della Cina a fianco del suo fedele amico Yanez e della loro ciurma di pirati, un gruppo di avventurieri che vengono dai quattro angoli del mondo. Un giorno, durante un arrembaggio a un cargo del Sultano del Brunei, Sandokan libera un misterioso prigioniero Dayak, un popolo indigeno a lungo oppresso. L’uomo crede di riconoscere in Sandokan il guerriero di un’antica profezia che affrancherà il suo popolo dal giogo degli stranieri. Sandokan non dà peso alla cosa: lui è solo un pirata che ama la libertà; è così che ha vissuto la sua vita fino a oggi. Ma tutto sta per cambiare perché durante un’ardita incursione nel Consolato Britannico di Labuan, Sandokan incontra Marianna Guillonk. Marianna è la giovane figlia del Console inglese. È nota come la Perla di Labuan per la sua bellezza ma anche per il carattere indomito che la spinge a rifiutare i ricchi pretendenti che ambiscono alla sua mano”.

L’incontro con Sandokan “risveglia in lei quello spirito di avventura che le rigide gabbie della società vittoriana hanno sempre represso. Quello tra Sandokan e Marianna è l’incontro di due mondi che non potrebbero essere più diversi. Una storia apparentemente impossibile. Ma non c’è niente di impossibile quando due cuori desiderano la stessa cosa: la libertà. Tra i due però si inserisce Lord James Brooke, l’ombroso e affascinante “cacciatore di pirati”. Brooke non è il solito ricco mercante, né un militare di carriera, ma un audace avventuriero che, a capo della sua fregata – la Royalist – semina il panico tra i pirati di tutto il sud est asiatico. Uomo ambizioso e brillante, Brooke cattura la ciurma di Sandokan e si mette sulle tracce del loro capitano. Brooke è disposto a tutto per fermare Sandokan, ottenere il potere e conquistare il cuore di Marianna. La quale non è indifferente al suo fascino. Inizia così un’avventura che si snoda tra i mari del Borneo, la vivace città di Singapore e la lussureggiante giungla tropicale dell’isola. Proprio qui, nel cuore della foresta, Sandokan incontrerà il suo destino. Alla resa dei conti ognuno dovrà operare una scelta: Marianna, divisa tra Brooke e Sandokan, dovrà affrontare i lati più oscuri del suo mondo e decidere cosa vuole veramente; Brooke dovrà misurare la sua sconfinata ambizione con i suoi lati più vulnerabili; Sandokan, da semplice pirata che viveva alla giornata, sarà chiamato a trasformarsi nella Tigre della Malesia”.

