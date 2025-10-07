17.1 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sané, rissa con alcuni tifosi all’Oktoberfest: “Mi hanno provocato”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rissa per Leroy Sané all’Oktoberfest. L’attaccante tedesco è tornato a Monaco di Baviera in visita al festival tedesco, dopo i suoi anni al Bayern Monaco, ed è stato preso di mira da alcuni tifosi, che lo hanno provocato fino alla reazione del giocatore. Ne è scaturita una vera e propria rissa che ha richiesto l’intervento della sicurezza. 

A spiegare l’accaduto è stato lo stesso giocatore, volato in Turchia al Galatasaray la scorsa estate: “Alcune persone mi hanno provocato e insultato per molto tempo all’interno del tendone del festival”, ha raccontato alla Bild, “e così anche la mia squadra. Ho risposto e le cose mi sono surriscaldate fino a che mi hanno spintonato e da lì è scoppiata una rissa”. 

Un comportamente che Sané stesso, in ogni caso, ha condannato: “Avrei dovuto rimanere più calmo e non reagire alle provocazioni. Ne sono consapevole e mi sarà sicuramente d’insegnamento per il futuro”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.1 ° C
18.2 °
16.5 °
70 %
0.5kmh
0 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (757)ultimora (526)tec (40)Lav (38)vid (35)sal (33)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati