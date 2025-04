Sangiovanni, il ritorno dopo lo stop: “La terapia mi ha salvato”

(Adnkronos) – “Non riuscivo più a riconoscere la mia identità”, così Sangiovanni ospite ieri, domenica 6 aprile, a Che tempo che fa ha raccontato del difficile periodo che ha passato e del motivo per cui si è ritirato dalla musica per più di un anno.

Un anno fa aveva annunciato pubblicamente di volersi prendere una pausa per ritrovare se stesso: “In realtà penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone. Succede che arrivi a un momento della vita in cui ti senti triste, affaticato, non hai più le stesse energie per portare avanti quello che stai facendo. Ho dovuto prendermi tempo per me, non avevo più energie per quello che mi stava attorno”, ha spiegato Sangiovanni che ha presentato nello studio di Fabio Fazio il suo nuovo singolo ‘Luci allo xeno’, in uscita il 9 aprile. “Non riuscivo a riconoscere la mia identità, ero molto piccolo. Avevo bisogno di prendere in mano la mia vita. Avevo bisogno di fare le cose normali. Ho preso la patente, che non l’avevo ancora presa”, ha raccontato l’artista a Fabio Fazio. “È difficilissimo prendere la patente, se hai superato l’esame, puoi superare qualunque cosa. Sto studiando con mio figlio”, ha sdrammatizzato Fazio strappando un sorriso all’artista. Fazio ha ringraziato Sangiovanni per il suo coraggio, un esempio per tutti i ragazzi della sua stessa età: “Bisogna godersela. La musica mi è stata vicina, mi ha aiutato tanto a superare questo momento, è stata fondamentale per me”, ha spiegato l’artista che ha trovato il suo sfogo nella musica e nella terapia. “L’importante è anche avere sensibilità, l’empatia nei confronti degli altri perché tutti viviamo dei momenti duri. Impariamo tutti a essere più sensibili”, ha aggiunto. Sangiovanni ha presentato il suo nuovo singolo che conferma il suo ritorno nel panorama musicale: “Luci allo xeno è il primo pezzo che ho scritto quando sono tornato in studio e racconta il desiderio di tornare alla luce. È un pezzo positivo da ballare”, ha spiegato a Fazio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)