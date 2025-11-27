8.9 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sangiuliano, a San Gregorio Armeno compare la statuina – Foto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Una copia ho intenzione di regalarla a lui, in prima persona”. A pochi giorni dall’elezione al Consiglio regionale della Campania, dove è stato eletto nella lista di Napoli di FdI, a San Gregorio Armeno, la celebre via dei pastori al centro di Napoli, è comparsa la statuina di Gennaro Sangiuliano (FOTO).  

E’ stato il maestro presepiale Marco Ferrigno a produrre la statuina dell’ex ministro della Cultura. “Ne produrrò per iniziare almeno una trentina di esemplari”, ha spiegato Ferrigno all’Adnkronos. La statuetta di Sangiuliano costerà 30 euro. L’ex ministro è stato riprodotto con l’ormai celebre cappellino rosso con la scritta ‘Make Naples Great Again’, che è stato il claim della sua campagna elettorale. “Sono d’accordo con lui, è un claim vincente”, ha detto ancora il maestro presepiale, “Anche se Napoli è già grande”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
8.9 ° C
9.5 °
8.2 °
51 %
8.1kmh
20 %
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1601)ultimora (1496)demografica (53)sport (52)attualità (29)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati