Sanità, Annicchiarico (Veneto): “Ssn pubblico elemento su cui investire”

(Adnkronos) – “Il contributo della comunità al benessere spazia dai comportamenti individuali ‘lifelong’ – ossia la gestione della propria salute lungo il percorso di vita – alla capacità di considerare il valore rappresentato dal servizio sanitario pubblico” come “un elemento di civiltà sul quale vale la pena investire e avere fiducia per il futuro”. Lo afferma Massimo Annicchiarico, direttore generale Area sanità e sociale Regione Veneto, intervenendo alla ‘Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale’, a Palazzo dell’Informazione oggi a Roma. 

“Il nostro servizio sanitario si fonda sul principio della solidarietà e della mutua assistenza – sottolinea Annicchiarico – Questo già di per sé ne connota le caratteristiche di socialità. Ma oggi, più che mai, è evidente che, al di là del suo assetto istituzionale, il contributo della comunità può avere un valore estremamente importante, anche nutrendosi della responsabilizzazione individuale”. 

cronaca

