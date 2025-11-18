13 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità, Cenci (Eikon): “Calo nell’uso delle app per salute, perso ciò che si era costruito con Covid”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “C’è una sorta di abbandono digitale nell’utilizzo di app e dispositivi per il proprio benessere e la propria salute”.  

Lo dichiara Cristina Cenci, Senior Partner Eikon Strategic Consulting Italia, commentando i risultati della ricerca ‘Salute, benessere e sostenibilità’, presentata da Eikon in occasione dell’evento di apertura della Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma, secondo cui il 54% degli intervistati non usa app e dispositivi per il proprio benessere e salute. “È una sorpresa, nel senso che sembra che si sia perso tutto ciò che si era costruito con il Covid in termini di accelerazione digitale. Stiamo perdendo la risorsa digitale come risorsa chiave nella costruzione dei percorsi di cura”, aggiunge Cenci. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13 ° C
13.8 °
10.8 °
64 %
8.1kmh
40 %
Mar
11 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
11 °
Sab
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1621)ultimora (1524)sport (56)demografica (41)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati