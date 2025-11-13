15 C
Sanità, Cittadinanzattiva: “Perché sopravviva serve scelta consapevole che tuteli Ssn”

(Adnkronos) – “Il timore è che prenda piede la narrazione di una sanità talmente malata da far pensare che sia meglio lasciarla morire. E’ una profezia che rischia di auto-avverarsi, e dobbiamo evitarlo”. Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, intervenendo alla tavola rotonda ‘Sumai: dove finisce la teoria e inizia la cura. Stakeholder a confronto’, organizzata oggi da Sumai-Assoprof in occasione del 57esimo meeting degli specialisti ambulatoriali in corso a Roma 

Mandorino ha ricordato come “la sanità pubblica, nella sua storia, abbia superato molte crisi grazie a chi l’ha difesa: non solo i cittadini, ma anche gli operatori e i professionisti che ogni giorno ne tengono viva la missione”. “La situazione attuale non è casuale – ha sottolineato – ma il frutto di anni di disinvestimenti e scelte politiche inefficaci”. Secondo la segretaria di Cittadinanzattiva, “se vogliamo che la sanità sopravviva, dobbiamo scegliere consapevolmente di tutelarla”.  

Mandorino ha infine invitato a “passare dalla teoria alla pratica, puntando sul protagonismo di cittadini, professionisti e istituzioni”, e a “coinvolgere realmente chi ogni giorno tiene in piedi il Servizio sanitario nazionale”. 

salute

