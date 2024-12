Sanità, dal Tar del Lazio stop al nuovo decreto tariffe fino al 28 gennaio

(Adnkronos) –

Il Tar del Lazio sospende il decreto del ministero della Salute con le nuove tariffe per esami e visite ambulatoriali. Il decreto con il nuovo nomenclatore, che comprendere anche l'aggiornamento dei Lea, era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 26 novembre e doveva entrare in vigore oggi. Il Tar del Lazio ha accolto l'istanza cautelare presentata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dei laboratori e cliniche private accreditate. Il tribunale, accogliendo il ricorso, ha accolto la richiesta delle associazioni dal momento che il nuovo decreto tariffe "è stato adottato dopo oltre 20 anni dai precedenti nomenclatori, delineando così l'insussistenza dell'urgenza". La sospensiva non riguarda le tariffe della protesica. Il 28 gennaio è fissata la trattazione collegiale per la camera di consiglio. Dopo la decisione del Tar del Lazio viene posticipata anche l'entrata in vigore dei nuovi Lea, i Livelli essenziali di assistenza, che attendono di partire dal 2017.