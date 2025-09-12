22.5 C
Firenze
venerdì 12 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità, l’appello di Cirino Pomicino: “Sto male e mi serve farmaco ospedaliero, aiutatemi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sono sconvolto e preoccupato. Sconvolto perché è sempre più difficile curarsi, anche a pagamento. Preoccupato, perché ho una polmonite in atto e non so come fare. Ho bisogno di un antibiotico di ultima generazione (principio attivo Linezolid) che le farmacie non possono distribuire anche con ricetta medica, perché è un farmaco cosiddetto ospedaliero per cui mi dovrei ricoverare per averlo, non posso procurarmelo per curarmi. Si tratta sostanzialmente di un farmaco salva vita”. Paolo Cirino Pomicino, parlamentare democristiano di lungo corso, è nella sua casa romana. Respira a fatica ma la voce è forte, vuole denunciare la difficoltà a trovare un cosiddetto farmaco ospedaliero per curarsi un nuovo attacco di polmonite dopo un lungo ricovero a Torino. ”Sono stato ricoverato per quattro mesi all’ospedale di Torino a causa di una polmonite -racconta all’Adnkronos Pomicino-. Ora, sono a Roma, ho riavuto un attacco febbrile a domicilio. Non riesco ad avere questo farmaco perché la normativa schizofrenica di questo governo impone una ricetta di un medico ospedaliero o il ricovero in ospedale. Cosa devo fare per averlo?”, si chiede l’ex big Dc.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.5 ° C
22.9 °
21.6 °
75 %
0.5kmh
38 %
Ven
22 °
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
28 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)vigili del fuoco (11)Serie C (9)incendio (9)Gaza (9)incidente (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati