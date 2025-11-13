18.4 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
Sanità, neurologo Gasperini: “Intergruppo sclerosi multipla per dare risposte ai pazienti”

(Adnkronos) – “Abbiamo lavorato tantissimo in un connubio tra associazionismo e comunità scientifica. Oggi essere qui alla Camera” per la nascita dell’Intergruppo parlamentare sulla sclerosi multipla “vuol dire che abbiamo sensibilizzato così tanto su un tema che non ha colore politico: i nostri pazienti hanno bisogno di risposte”. Così Claudio Gasperini, direttore Uoc Neurologia e Neurofisiopatologia Ao San Camillo-Forlanini di Roma e vicepresidente Società italiana di neurologia, intervenuto alla conferenza stampa per la presentazione dell’Intergruppo. 

“Oggi abbiamo toccato il tema della rete che può dare risposte diagnostiche e terapeutiche, ma anche socio-sanitarie. L’obiettivo è ottenere un mondo senza disabilità – ha aggiunto Gasperini – Oggi riusciamo ad imparare molto sulla malattia, facciamo diagnosi all’inizio della patologia e addirittura prima che il paziente possa avere un sintomo. Poi trattiamo la malattia prima che ci sia la progressione e questo aiuta i tanti giovani pazienti”.  

