19.3 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità, Palmarini (Nica): “Solitudine e isolamento innescano disturbo mentale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “C’è un tema che riguarda l’innesco delle malattie mentali che è quello dell’isolamento e della solitudine. Pensiamo riguardino soltanto una certa demografia”, cioè gli anziani, “ma in realtà sono moltissimi i ragazzi ad esserne toccati. Probabilmente, quindi, dobbiamo cominciare a rivedere il concetto di categorie fragili, a fronte di cambiamenti che credo siano sotto gli occhi di tutti, e dobbiamo anche capire quali sono i fattori che influiscono sull’isolamento e che possono generare un impatto sulle categorie fragili e sulla loro definizione”. Lo ha detto Nicola Palmarini, direttore Nica – National Innovation Centre for Ageing (Centro innovazione per l’invecchiamento) del Governo inglese, all’incontro organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia, ‘Brain Health Inequalities – Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno’, nell’ambito dell’Esposizione internazionale ‘Inequalities’. 

Per trovare soluzioni che siano in grado di prevenire il disagio mentale e di intercettarlo precocemente dove già presente, “è necessario un intervento sociale e politico – spiega l’esperto – Non possiamo pensare soltanto all’intervento individuale, che è comunque necessario quando capiamo che una persona è in una situazione di difficoltà”. Secondo Palmarini “è molto difficile” creare conoscenza, “awareness in tema di salute mentale, perché da una parte non è sempre semplice capire quando una persona è in difficoltà, e dall’altra non tutti hanno la disponibilità a confidarsi”. Per questo “dovremmo fare molta prevenzione – avverte – non solo nei casi già conclamati, ma individuando e attenzionando anche i segnali più deboli, come appunto il rischio dell’isolamento e della solitudine, meccanismi di innesco che, in una serie di reazioni a catena, possono portare a patologie spesso molto difficili da curare”. 

In Inghilterra la situazione relativa alla solitudine come fattore di rischio per il peggioramento della salute mentale “credo sia forse peggiore che in Italia – sottolinea Palmarini – Ritengo infatti che in Inghilterra ci sia più consapevolezza sul tema della fragilità e delle diseguaglianze, una sorta di forte cultura popolare pronta a riconoscere le tematiche di fragilità, con decine di associazioni di tutti i tipi che se ne occupano. Tuttavia, la differenza di condizioni sociali, e quindi la distanza all’interno delle varie classi, in Inghilterra è molto più evidente che in Italia, dove è ancora forte la coesione familiare, c’è un tessuto di relazione più ‘mediterraneo’, più vicino ai concetti di unità e di supporto”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.3 ° C
20.8 °
18.8 °
47 %
1.5kmh
0 %
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (689)ultimora (483)Lav (34)tec (34)vid (32)fin (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati