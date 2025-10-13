23.7 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità, Romano (Tor Vergata): “Al Policlinico forte sensibilità verso prevenzione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il Policlinico universitario di Tor Vergata non poteva non partecipare a questa iniziativa, per vari ordini di motivi. Il primo è la fortissima sensibilità che c’è all’interno di tutto il Policlinico, per quanto sia un’azienda ospedaliera universitaria, verso il tema prevenzione e screening”. Lo ha detto Ferdinando Romano, direttore generale Azienda ospedaliera universitaria Tor Vergata intervenendo all’evento ‘Un Consiglio in Salute’ che si è tenuto oggi presso il Consiglio Regionale del Lazio.  

“Il secondo motivo riguarda le specialità molto qualificate che abbiamo a Tor Vergata – ha ricordato Romano -. Ad esempio l’oculistica, una disciplina che ha raggiunto una sua eccellenza nazionale e internazionale, e che oggi ci consente di essere qui presenti per identificare precocemente tutte le patologie dell’occhio. Questo significa che tante persone che oggi non hanno consapevolezza vengono chiamate per poter verificare se hanno o meno patologie”. “L’intervento precoce che oggi riusciamo a fare su tutti questi pazienti, grandi e piccoli che siano, può essere salvifico e può inibire l’evoluzione delle malattie dell’occhio, che molto spesso porta alla visita quando ormai è troppo tardi” ha poi concluso.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.7 ° C
24.3 °
21.2 °
50 %
2.6kmh
20 %
Lun
22 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
22 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1500)ultimora (1107)tec (84)Lav (68)sal (60)vid (49)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati