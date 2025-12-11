7.6 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sannino (Antinoo Arcigay Napoli): “Peer support acting art per persone con Hiv”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il progetto Peer support acting art nasce da lontano, ascoltando anche i bisogni delle persone e da un’idea di Carlo Nieto, il nostro responsabile del gruppo Salute, una persona che vive con Hiv. Pertanto, l’elemento di forza di questo progetto è la figura del Tutor peer”, una sorta di tutor alla pari, “che può cercare di far superare le paure e le angosce, nonché l’aspetto giudicante che la società e chi ci circonda spesso ha nei confronti delle persone che vivono con Hiv, che faticano molto a fare coming out”. Lo spiega Antonello Sannino, Associazione Antinoo Arcigay Napoli, all’evento durante il quale sono stati consegnati i premi del bando RHIVolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv. 

Un altro aspetto su cui Sannino pone l’attenzione è “poter dare informazioni sulle nuove terapie, come le long active” e l’uso dell’arte come strumento di “linguaggio universale, che spesso supera anche le difficoltà di descrivere con le parole il mondo che ci circonda e i fatti. L’arte supera ogni barriera -sottolinea – e ci permette di dialogare in alcuni contesti come le scuole o le case circondariali, dove abbiamo dei nostri sportelli e delle nostre attività progettuali”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
7.6 ° C
10.1 °
6.8 °
80 %
0.5kmh
75 %
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1329)ultimora (1223)sport (56)demografica (30)attualità (25)Eurofocus (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati