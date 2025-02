Sanremo 2025, Achille Lauro chi è: rapporto col papà, presunto flirt con Ferragni e polemiche

(Adnkronos) –

Achille Lauro è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Incoscienti giovani’. Questa è per il cantautore la quarta partecipazione, a distanza di tre anni dall’ultima volta. Al secolo Lauro De Marinis, ma conosciuto come Achille Lauro, suo nome d’arte. Lo pseudonimo è un mix tra il suo vero nome di battesimo “Lauro” e quello dell’eroe greco “Achille”. L’artista ha dichiarato di averlo scelto perché molti associavano il suo nome al cognome dell’armatore napoletano, appunto Achille Lauro. Nato a Verona, l’11 luglio del 1990, dopo i primi esordi nel mondo del rap underground Achille ha ottenuto il favore del pubblico con ‘Rolls Royce’, il brano portato sul palco del Festival di Sanremo nel 2019. Lauro ha mantenuto un rapporto molto stretto con la mamma, Cristina Zambon, che ricopre il ruolo di amministratrice delegata della sua casa discografica, la ‘No Face Agency’. Non si può dire lo stesso con il papà, dove i rapporti non sono mai stati particolarmente idilliaci. Nicola de Marinis, noto Magistrato della Corte di Cassazione, ha sempre sognato che il figlio intraprendesse una carriera in magistratura. Questo ha creato un rapporto padre-figlio molto complesso, ma negli ultimi anni i due hanno avuto modo di riallacciare il legame: “Volevo che seguisse le mie orme ma un giorno mi ha voltato le spalle. Oggi sono fiero di lui”, aveva rivelato De Marinis in un’intervista a DiPiù. Lauro ha dimostrato negli anni di essere un’artista eclettico, dando scalpore per le sue scelte eccentriche in quanto ad abbigliamento. In gara al Festival di Sanremo 2022 il cantante, durante la prima esibizione con il brano ‘Domenica’, ha mimato il sacramento cristiano del battesimo versandosi dell’acqua sulla fronte, come omaggio al compleanno della madre, che professa la religione cattolica. Il gesto del cantante – considerato profano – ha suscitato numerose polemiche, soprattutto da parte di esponenti del clero cristiano. A suscitare scalpore anche il bacio che Achille e il produttore musicale Boss Doms – i due sono molti legati sin dall’adolescenza – si sono scambiati sul palco dell’Ariston nel 2020. Nelle ultime settimane, Achille Lauro è stato travolto dal gossip per la vicenda che coinvolge Chiara Ferragni e Fedez. In particolare, le ‘rivelazioni’ di Fabrizio Corona hanno chiamato in causa Achille Lauro per un presunto flirt con l’imprenditrice digitale. “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti”, ha replicato il cantante durante un incontro con la stampa a Milano, mettendo a tacere le voci di gossip. Secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, la nuova fiamma del giudice di X Factor sarebbe proprio la sorella di Sarah Toscano, la giovane vincitrice dell’ultima edizione del talent di Amici di Maria De Filippi, Giulia Toscano. I due, che sarebbero stati pizzicati insieme in una discoteca di Milano, non hanno mai confermato o smentito le voci sulla loro possibile relazione, lasciando ampio spazio alla curiosità. Di lei sappiamo che è un avvocato e lavora presso la società Eteria Company. Achille Lauro in un’intervista a sportweek ha detto di amare lo sport da combattimento in particolare la boxe: “Dal muay thai al pugilato. Poi sono un appassionato della corda, la uso moltissimo, e faccio molto lavoro a corpo libero”. E ha aggiunto di seguire una dieta rigorosa che gli permette di rimanere in forma, non rinunciando ai piaceri della vita come “i dolci e il vino”. “È ispirato a una storia vera, come tutte le mie canzoni. Trovo più facilità nel raccontare qualcosa che ho vissuto ed esiste anziché inventarmi una storia. Così si riesce ad arrivare profondamente alle persone”, ha raccontato il cantautore veronese a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Oh… bambina Tutto quello che hai passato è un’università E tuo padre non tornava la sera L’hai visto solo di schiena Lui non sa cosa è stare insieme No, lo so gli vuoi bene L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo Sono solo a fare a botte con gli amici miei Sto strisciando verso il letto e non ci sei Amore mio veramente Se non mi ami muoio giovane Ti chiamerò da un autogrill Tra cento vite o giù di lì Di amore muori veramente Se non ti amo fallo tu per me Ti cercherò in un vecchio film Per sempre noi incoscienti giovani Incoscienti giovani Oh… bambina Dormivamo in un Peugeot Sì noi due ladri di fiori E ti ricordi o no Noi prima A dirsi mai una vita come i tuoi Sì piuttosto disperati come noi Amore mio veramente Se non mi ami muoio giovane Ti chiamerò da un autogrill Tra cento vite o giù di lì Di amore muori veramente Se non ti amo fallo tu per me Ti cercherò in un vecchio film Per sempre noi incoscienti giovani Maledetti giovani (a fumare in quel bar) Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai) Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora Fammi una carezza amore mio Ma che mi faccia male Mezza sigaretta e dopo addio Per noi incoscienti e giovani Noi due orfanelli alla roulette Siamo a Las Vegas sotto un led Amore mio veramente Se non mi ami muoio giovane Ti chiamerò da un autogrill Per sempre noi incoscienti giovani Incoscienti giovani —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)