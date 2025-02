Sanremo 2025, Alberto Angela ospite alla finale: gli studi in America, i 3 figli e il rapimento

(Adnkronos) –

Alberto Angela sarà la grande sorpresa della serata finale del Festival di Sanremo 2025. Il divulgatore scientifico salirà sul palco dell’Ariston come ospite d’eccezione per affiancare Carlo Conti, che lo ha fortemente voluto in questa serata così importante. Non solo musica al Festival di Sanremo. Questa sera, sabato 15 febbraio, ci sarà uno spazio dedicato ad Alberto Angela, noto divulgatore scientifico e figlio di Piero Angela, storico conduttore di ‘Superquark’, scomparso il 13 agosto 2022 a causa di una discopatia lombare. Alberto Angela è sicuramente uno dei volti più amati della televisione italiana per il suo stile unico di narrazione. Nato a Parigi nel 1962, ha sviluppato fin da giovane una profonda passione per la scienza e la storia laureandosi in Scienze Naturali, presso l’università La Sapienza di Roma, con 110 e lode e ricevendo un premio per la tesi, pubblicata successivamente. Continuò gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione nelle più prestigiose università degli Stati Uniti d’America (Harvard, Columbia University, UCLA), dove si specializza nei campi della paleontologia e paleoantropologia. Alberto Angela ha iniziato la sua carriera televisiva affiancando il padre in programmi come ‘Superquark’ e ‘Viaggio nel cosmo’. Diventa il conduttore e co-autore di ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’, in onda dal 2000 su Rai 3, la cui prima edizione vinse il Premio Flaiano per la televisione, e “Meraviglie – La penisola dei tesori”. Alberto Angela è anche un giornalista pubblicista e negli anni ha collaborato con vari quotidiani e periodici, tra i quali La Stampa, Airone, Epoca e La Voce di Indro Montanelli. Nel corso della sua carriera ha pubblicati diversi libri e saggi, diventati un punto di riferimento per gli appassionati di storia e arte. Alberto Angela si è sposato nel 1993 con Monica e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Riccardo, Alessandro, Edoardo. La vita privata del divulgatore scientifico è ben lontana dai riflettori, ma è noto che Alberto Angela viva a Roma con la famiglia. Alberto Angela era molto legato a papà Piero, scomparso nel 2018. “Non ci si abitua mai all’assenza di una persona cara. Soprattutto se ha segnato non solo la vita della tua famiglia, ma è diventata una presenza forte anche in quella di tanti che lo hanno ascoltato nelle sue trasmissioni o letto i suoi libri. Penso anche a chi, grazie a lui, ha deciso di dedicare la propria vita alla ricerca e ai temi del sapere”, aveva scritto il conduttore televisivo su Instagram ricordando il papà. Nel 2002, mentre si trovava nel deserto del Sahara ai confini tra l’Algeria e il Niger per realizzare una puntata di ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’, fu vittima di una rapina. Al settimanale DiPiù, aveva confessato: “Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi per fortuna mi hanno liberato. Oggi sono qui a raccontare quello che mi è successo e, nonostante la grande paura, non ho smesso di svolgere con grande passione il mio lavoro”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)