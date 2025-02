Sanremo 2025, all’Ariston è Jovanotti show: il bacio alla figlia Teresa

(Adnkronos) – Jovanotti infiamma Sanremo 2025 con uno show travolgente. Il suo ingresso, sulle note de ‘L’ombelico del mondo’, è accompagnato dalla Rockin’1000 – The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo di musicisti provenienti da tutto il mondo. Dopo un piccolo inciampo sui gradini del teatro, l’artista prosegue con ‘Il più grande spettacolo dopo il Big Bang’ e un medley di ‘I love you baby’, ‘Fuori onda’ e ‘A te’. Un momento di dolcezza si è creato quando, entrando, ha baciato la figlia Teresa sulla fronte. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)