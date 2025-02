Sanremo 2025, Angelo Mellone: “Col festival vola anche Day Time, finalmente non ‘ospiti’ all’Ariston”

(Adnkronos) – Con il Sanremo 2025, anche il Day Time Rai ha volato. “Non vorrei essere banale, visti i bilanci Auditel eccezionali di questi giorni, ma sono ascolti record. La somma di Rai1 e Rai2 dalle 14 alle 17 non ha mai fatto ascolti così alti”, sottolinea il direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai, Angelo Mellone. Poi, intervistato dall’Adnkronos, aggiunge: “La cosa che voglio sottolineare con grande forza è che quest’anno finalmente non ci siamo sentiti ospiti ma coprotagonisti. Abbiamo lavorato tutti insieme in grande armonia, con la direzione Prime Time, con la direzione Produzione e anche con Rai Pubblicità. Fino all’anno scorso, l’accesso all’Ariston era quasi interdetto”. “La direzione Day Time, soprattutto in questa situazione – afferma Mellone – è la direzione operaia, una direzione al servizio dell’evento Sanremo. Ma l’effetto positivo di questo lavoro di squadra è reciproco. Noi lavoriamo per dare una mano alle dirette del festival a fare quello che hanno fatto ed evidentemente poi la luce delle serate si riverbera anche sul Day Time. Si crea un circolo virtuoso. E in questo sicuramente ci ha aiutato avere la possibilità di entrare nell’Ariston, poter fare dei collegamenti dal Teatro, dal foyer, dallo studio per gli ospiti. Insomma fare qualcosa che fino all’anno scorso ci era stato negato”, ribadisce. “E di questo devo ringraziare le altre direzioni Rai coinvolte ma anche Carlo Conti e il suo modo di concepire il lavoro: insieme. Che è anche la parola d’ordine del nostro amministratore delegato (Giampaolo Rossi, ndr.). Questo festival lo abbiamo fatto davvero tutti insieme, ed è una grande differenza rispetto alle ultime edizioni”, aggiunge. Mellone sottolinea anche come l’esplosione dell’ascolto sui target giovanili del festival sia “un risultato di un’importanza enorme per il futuro del festival: Sanremo era piena di ragazzi ma lo vedo anche con i miei figli, i giovani lo hanno seguito tantissimo e la maggior parte tifava per Olly, che infatti ha vinto”. Sul piano produttivo, i grandi ascolti del Day Time sono stati raggiunti “anche con un importante risparmio: io ho deciso, da quando sono arrivato alla direzione, di non trasferire gli interi programmi a Sanremo durante i giorni feriali della settimana del festival. Ma abbiamo deciso poi di fare delle puntate speciali da Sanremo, solo il sabato, sia de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo nello studio glass box lasciato libero dal Dopofestival, sia di ‘Playlist’ con Federica Gentile, utilizzando il palco di Piazza Colombo. E stare vicino all’Ariston è importante, perché al Casinò o in studi distanti dal Teatro i cantanti non vengono”, sottolinea Mellone. Che annuncia: “L’anno prossimo porteremo anche ‘Tv Talk’ al festival il sabato”. La primavera del Day Time Rai proseguirà con i titoli già in campo, “tutti accompagnati da ottimi risultati d’ascolto, con ‘La Volta Buona’ su Rai1 e ‘Bellamà’ su Rai2 che – sottolinea Mellone – stanno registrando incrementi significativi, anche al di là dei record festivalieri”. Ma una novità ci sarà e proprio in ambito musicale: “Da domenica 9 marzo su Rai2, alle 14, arriverà ‘Musica Mia’ con Marco Conidi, Lorella Boccia e la collaborazione di Ambrogio Sparagna, che è un viaggio in Italia sulle tracce della musica popolare, del folk italiano, dagli stornelli romani alla taranta, dal liscio alla canzone dialettale delle varie regioni”. Un programma che, sottolinea Mellone, “si inserisce perfettamente nella linea editoriale del Day Time che è il grande racconto italiano”. In estate poi torneranno le versioni estive delle corazzate del Day Time: ‘UnoMattina Estate’ e ‘L’Estate in Diretta’. “Per la conduzione, a meno di altri impegni dei talent coinvolti – dice Mellone – andremo tendenzialmente in continuità, dati i buoni risultati ottenuti l’anno scorso con Alessandro Greco e Greta Mauro e con Nunzia de Girolamo e Gianluca Semprini”. Ma tornerà anche “Camper”, con la quarta edizione e con la conduzione di Peppone. Presto però “annunceremo probabilmente anche una novità per il pomeriggio di Rai1, dalle 14 alle 16: invece di repliche, vorremmo proporre un programma davvero e totalmente dedicato all’estate. Ma è presto per dire di più”, conclude Mellone. (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)