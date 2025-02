Sanremo 2025, buona la prima: 12.600.000 spettatori con 65,3% di share

(Adnkronos) –

Ottimo esordio per il ritorno di Carlo Conti alla guida di Sanremo. L’ascolto della prima serata, calcolato sulla total audience (oltre alle tv, pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 12.600.000 spettatori col 65,3% di share. Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all’anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Ma nel 2024 l’ascolto medio della serata d’esordio, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 10.561.000 spettatori con il 65.1%. Nel 2023 l’ascolto medio della serata d’esordio del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 10.758.000 spettatori con il 62.5% di share, nel 2022 di 10.911.000 spettatori con il 54.7% di share, nel 2021 di 8.363.000 spettatori con il 46.6% di share, nel 2020 di 10.058.000 spettatori co il 52.2% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)