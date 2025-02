Sanremo 2025, chi è Gabry Ponte: il dj ospite stasera al Festival

(Adnkronos) –

Gabry Ponte sarà ospite nella finale del Festival di Sanremo 2025: aprirà la quinta e ultima puntata della kermesse con il suo tormentone 'Tutta l'Italia', ossia il jingle ufficiale che ha accompagnato tutte le serate della 75edizione del Festival. Le sue canzoni hanno fatto ballare intere generazioni. Il Dj e produttore musicale Gabriele Ponte, meglio noto come Gabry Ponte, nato a Torino nel 1969, comincia a farsi conoscere negli anni '90, quando entra a far parte del gruppo Eiffel 65, insieme a Jeffrey Jey e Maurizio Lobina. Alla fine di quegli anni, il gruppo raggiunge un successo internazionale con il brano 'Blue (Da Ba Dee)', che raggiunge la vetta delle classifiche in 24 paesi. 'Blue' ancora oggi viene considerato un fenomeno globale così come gli Eiffel 65 che diventano un punto di riferimento per la musica dance elettronica. Gabry Ponte e gli Eiffel 65 hanno venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Nel marzo del 2003 partecipa insieme agli Eiffel 65 al Festival di Sanremo, presentando il singolo 'Quelli che non hanno età' a cui seguirà il loro terzo album. Nonostante il successo straordinario con gli Eiffel 65, Gabry Ponte decide di intraprendere una carriera da solista, ma ha continuato a produrre musica dance e house collaborando con diversi artisti quali Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Corona, Jovanotti, Thomas, Amii Stewart, Little Tony, Shaggy, Marracash e Elisa. Nel 2024 il dj ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera con un tour che ha riscosso un enorme successo nei palazzetti e il prossimo 28 giugno 2025 Ponte porterà la sua musica in un mega concerto allo stadio San Siro di Milano. Nel gennaio del 2021 ha dovuto affrontare un'operazione chirurgica delicata a causa di un problema cardiaco e ha dovuto fare i conti con una lunga convalescenza. Della sua vita sentimentale non si hanno notizie, ma nel 2021 il dj ha annunciato la nascita di Alice, la sua primogenita. A Tv Sorrisi e Canzoni, Gabry Ponte ha spiegato com'è nata l'idea del jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2025: "L'idea era di lanciare il brano in occasione del concerto che terrò allo stadio di San Siro di Milano il 28 giugno. Con l'avvicinarsi del sold out, mi è venuta in mente l'immagine di 60mila persone, che rappresentano un po' tutto il Paese, felici di saltare al ritmo della mia musica". E su Carlo Conti ha detto: "Mi ha chiesto di averla come sigla ufficiale del Festival, cosa che non era mai accaduta prima. Gli dissi di sì senza sapere cosa avesse in mente. Quando ho acceso la tv sono rimasto sbalordito di quanto la canzone fosse presente all'interno di Sanremo".