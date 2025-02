Sanremo 2025 e la polemica sul voto, Conti: “L’anno scorso strategia”. Poi si scusa

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2025 non è immune alle polemiche e questa volta il bersaglio è il meccanismo di voto della serata finale. I giornalisti accreditati, infatti, lamentano di avere un peso minore rispetto alle altre componenti del voto, aprendo un nuovo capitolo nelle controversie sanremesi. Carlo Conti, durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata del festival, nel tentativo di chiarire la nuova modalità di voto, ha inavvertitamente acceso la miccia della polemica, tirando in ballo le discussioni dell’anno precedente. “Mi pare che l’anno scorso qualcosa sia stato fatto”, ha dichiarato Conti, alludendo alle accuse di una presunta coalizione della sala stampa per impedire la vittoria di Geolier. La frase non è passata inosservata, suscitando l’immediata reazione dei giornalisti presenti, che hanno chiesto un chiarimento al direttore artistico. Conti si è affrettato a precisare: “Era solo una battuta sul polverone che si è alzato, che ho vissuto da telespettatore e che mi aveva infastidito. Nessun riferimento a combine. Mi scuso se sono stato frainteso”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)