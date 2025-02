Sanremo 2025, ecco le frasi chiave dei testi in gara

(Adnkronos) – Con la pubblicazione dei testi delle canzoni di Sanremo 2025 su ‘Tv Sorrisi & Canzoni’, può iniziare ad una settimana dal via la scoperta dei 29 brani in gara festival (tanti sono diventati dopo il ritiro di Tony Effe), in attesa di ascoltarli sul palco. Di seguito, per ognuno dei brani, l’inizio del testo e una strofa che ci ha particolarmente colpito.

Incipit: “Oh… bambina/Tutto quello che hai passato è un’università/E tuo padre non tornava la sera/L’hai visto solo di schiena/Lui non sa cosa è stare insieme/No, lo so gli vuoi bene/L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese/E noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo/Sono solo a fare a botte con gli amici miei/Sto strisciando verso il letto e non ci sei…”

Frase chiave: “Amore mio veramente/Se non mi ami muoio giovane/Ti chiamerò da un autogrill/Tra cento vite o giù di lì/Di amore muori veramente/Se non ti amo fallo tu per me”

Incipit: “Nella tana del granchio c’è una canzone/Ho posato i miei vestiti al sole/Ti ho vista piangere dietro alle mie parole/Ma non sapevo cos’altro dire di te/Ora che siamo soli mi puoi pure parlare”

Frase chiave: “Se capisci che non ti amo/Sei una sirena che non nuota”

Incipit: “Sono cresciute veloci le foglie sull’albero delle noci/E nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma/lo come sempre canguro fra il passato e il futuro/Scrivo canzoni d’amore alla ricerca di un porto sicuro/E come un ragioniere in bilico fra il dare e l’avere/Faccio partite doppie persino col mio cuore”

Frase chiave: “Vorrei cantarti l’amore, amore/II buio che arriva nel giorno che muore/Senza cadere/Nella paura di farti male”

Incipit: “Ti sei preso una parte di me/Quella ancora più in fondo dell’anima/Un sentimento/Che se si rompe taglia/Come il vetro”

Frase chiave: “Non ci amerà la fama/Non cambierà la trama/Mille lune passeranno/E una ci sarà per sempre/Per te che non vuoi scendere/Come la febbre”

Incipit: “Oggi mi sento una pozzanghera/Se l’ansia mi afferra/Con lo sguardo verso il cielo/Ma il morale per terra/Se mi trascuri impazzisco/Come maionese”

Frase chiave: “Un divano e due telefoni/È la tomba dell’amore”

Incipit: “Quanta gente passa e se ne va/Che non sa chi sei/Contarla credo sarebbe inutile/In un mondo che è freddo oramai”

Frase chiave: “Dimenticarsi alle 7/Così di un giorno qualunque/Mentre si parla di niente/Li seduti in un bar/Può capitare a chiunque/Mai a noi no/Ma che strano effetto che fa/Mandare giù la verità…”

Incipit: “Ti porterei in terapia/Solo per farti capire, il male che fai/Spero che sia un’amnesia/Spengo la luce e mi vieni a trovare”

Frase chiave: “Prenditi i sogni/Pure i miei soldi/Basta che resti lontana da me”

Incipit: “Dopo centomila lacrime/le grondaie cadono/Non so se vorrei rifarlo da capo/Quasi speravo tu mi avessi tradito/Ti avrei scritto tutto in un messaggio/Ma non sapevo se ero in grado/Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio/Ma avrei voluto fosse tutt’altro/E va bene/E va bene/E va bene così”.

Frase chiave: “Programmare un addio chiusi in macchina/Era tutta teoria ma non pratica/Mi dispiace però/A volte capita/Di volersi sempre/O mai più/Non c’è più il soffitto/Chissà con chi farai un figlio/Se poi cambierai indirizzo/Se c’è fango in Paradiso…”

Incipit: “Ma non lo vedi?/E non conta se non ci credi/Che siamo un momento/Tra sempre e mai più/Come una poesia/Dentro l’eternità per una botta e via”

Frase chiave: “Insieme due paralisi faranno movimento/Insieme due romantici alle porte dell’inferno/Viva la vita così com’è”

Incipit: “Per esempio a me piace la musica/Stare nuda e nessuno che giudica/Amo il cibo di strada/I capelli del mare/Anche farmi del male/Che stupida/Menomale che non prende l’Iphone/Tra le onde alte di Rio”

Frase chiave: “Non serve a niente/Tanto è sempre lunedì/Lo stesso film/Non mi aspettare/Non ti scordare/Di me mai più/Chiamo io, chiami tu”

Incipit: “Dentro la mano una carezza sul viso/Senz’anima questo sorriso/Che hai cercato, che hai cercato/Più ti avvicini e più io mi allontano/E i ricordi se ne vanno piano/Su e giù come un ascensore/Ogni mia stupida emozione/E no, non cambierà/Dirti una bugia o la verità”

Frase chiave: “Non so più quante notti ti ho aspettato/Per finire a ingoiare tutta la paura/Di rimanere sola/In questa stanza buia/Solo tu sei la cura per me”

Incipit: “Non ti ricordi che/Sei stata tu crudele, crudele, crudele/Fredda come la neve, la neve, la neve/Perché era solo una scusa l’idea/Che tra noi era soltanto sesso”

Frase chiave: “Lentamente si sta spegnendo/Ogni fottuto sentimento”

Incipit: “E ti giuro non ho più bisogno di fingere/Questa mia vita è il mio viaggio ed io/Traccio da sola le scelte che faccio/Ma se ci sei tu/Ho più coraggio”

Frase chiave: “Fidati è meglio sbagliare che restare immobile”

Incipit: “Volevo essere un duro/Che non gli importa del futuro/Un robot/Un lottatore di sumo/Uno spaccino in fuga da un cane lupo/Alla stazione di Bolo/Una gallina dalle uova d’oro/Però non sono nessuno”

Frase chiave: “Ma non ho mai perso tempo/È lui che mi ha lasciato indietro”

Incipit: “Dici che/Come me/Non ne trovi nessuna/Si vabè/Poi però/Lo ripeti ad ognuna/Non ho bisogno di abbracci/Mi fanno strano/Ma fidati/Lo capisci se ti amo”

Frase chiave: “Forte/Tosta/Indipendente/Pelle come diamante/Non mi fa male niente/Stronza, forse,/Ma sorprendente”

Incipit: “Se hai tra le mani un cuore/Un giorno crollerai/Sollevalo da terra/Comprendilo se torna stanco da una guerra/Se hai tra le mani un cuore/Tu tienilo in alto/E amalo in ginocchio su un altare”

Frase chiave: “Se hai tra le mani un cuore/È come sfidare Dio/Consegnalo al suo destino atroce/Un bacio come un padre, poi il segno della croce”

Incipit: “Convivere con il senso di che sarebbe stato/Parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto/E camminare in strada con lo sguardo verso il basso/Cercando le risposte tra i tuoi passi sull’asfalto”

Frase chiave: “Ma è l’ora del ritorno/È l’ora del coraggio/Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro/Ma io no non ti dimentico”

Incipit: “Scusa è tardi, se vuoi passo da te,/Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,/Non rispondi se ti chiedo d’accendere,/Avere figli non è, non è,/Un discorso facile da prendere”.

Frase chiave: “Perché è impossibile scordare quelle notti,/Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,/La sensazione che se ti innamori muori,/Serenamente”.

Incipit: “Magari non sarà/Nemmeno questa sera/La sera giusta per tomare insieme/Tornare a stare insieme/Magari non sarà/Nemmeno questa sera/Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano/Con la sigaretta in bocca,/Mentre stendeva il suo bucato”

Frase chiave: “Ma sai che questa sera/Balorda nostalgia/Mi accendo la tv/Solo per farmi compagnia/Che bella tiritera…/Beh insomma/Ti sembra la maniera/Che vai e mi lasci qua/Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena/E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena”

Incipit: “Dove sono i soldi adesso/Che sei rimasta sola?/Pornografia ma senza sesso/Effetto senza droga/Dov’è il tuo Dio?/Pensavo poveri poveri noi/Non sono problemi tuoi”

Frase chiave: “È il ritmo delle cose/E ti stancherai come fai coi vestiti/Mi romperai come i tuoi giochi preferiti/Quante cose distruggiamo costruendo”

Incipit: “Mi ricordo una strada/Un quartiere qualunque/Un bambino che sogna/Pure se non ha niente/Ogni giorno è un regalo/Per chi come me è destinato a partire”

Frase chiave: “Me manca assaje mamma mia, ‘a casa mia/Dove ancora si muore per niente a vent’anni/’Sti figlie anna capi’/’Sta guerra adda ferni'”

Incipit: “Cosa fai/Mentre tutti dormono?/Chissà se mi pensi o no/Mentre la luna cala su di noi/Splende in alto, guarda/Mai una volta giudica/Nostalgia puttana/Sono sola come lei”

Frase chiave: “Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei/Fuorilegge”

Incipit: “La sera ride, ma suona drammatica/Sembra la zona più buia di un luna park/Con te era più romantica/la ruota panoramica/Mi piaceva anche avere paura”

Frase chiave: “Anche se ti scorderò/È tutto così amarcord/Cosa eri tu, non lo so/Ma un po’ mi avevi illusa”

Incipit: “Ti penso tra le vie/E quando vedo le scie/Delle barche in questo mare./Carpe diem,/Domani le tue bugie/Non le voglio più ascoltare”.

Frase chiave: “Baby I love u, Nenné ti amo,/Non lo so se ti suonerà neo-melodico,/Ma stanotte ti dedico:/Anema e core”

Incipit: “È una street song/Per dare quello che ho/Brucerò fino alla fine/Chiuso tra cemento e smog/È una street song/Qui la gente muore e vive/Senza soldi e alternative”

Frase chiave: “La voce del blocco suonerà più forte/Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte/E ho solo una word, se dico che hai la mia parola/Lo sanno i miei g, questa è la way that we live”

Incipit: “Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei,/Ti starò vicino come non ho fatto mai./Rallenteremo il passo se camminerò veloce,/Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce./Giocheremo a ricordare quanti figli hai,/Che sei nata il 20 marzo del ’46”.

Frase chiave: “Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte/Che non avrai paura nemmeno della morte/Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte/Adesso è tardi, fai la brava/Buonanotte”.

Incipit: “Persa in un’isola grande così/A mille miglia da questa città/Avevi grandi occhi neri e mi fa/Dove stai andando?/Non lo so”

Frase chiave: “Tanto la cosa importante non è/Tu con chi fai l’amore”

Incipit: “lo non soffro per te/Non so fare l’attore/Sono pronto a sbagliare/Come un uomo d’onore/Spengo la sigaretta/Come la nostra storia/Ogni notte è per sempre/Per le strade di Roma”

Frase chiave: “Damme ‘na mano/Che c’ho ner core/Solo ‘na donna e ‘na canzone/Nun conta niente/Si crolla er monno/lo m’aricordo solo di te/Damme ‘na mano/Sinno me moro/Damme ‘na mano/Che c’ho ner core/Soltanto te”

Incipit: “Ma che storia triste/Avevo aspettative basse/So già come finisce/Vista da dove si parte/E tu vorresti che la gente ti capisse/La ami come se lei ricambiasse/E c’hai provato anche più volte dei Jalisse/Ma l’insistenza non è mai così di classe”

Frase chiave: “Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare/Nelle piazze, grazie ma no grazie/E questa gente non fa un cazzo li mantengo tutti io/Con le mie tasse, grazie ma no grazie” —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)