Sanremo 2025, Fedez canta ‘Battito’: occhi neri, mani sudate e tanta emozione

Fedez ha presentato la sua ‘Battito’ al Festival di Sanremo 2025. Il rapper, sicuramente il Big più chiacchierato e atteso di quest’anno, ha fatto la sua prima esibizione e con grande sorpresa il brano è stato commentato positivamente sui social. Ma a dare nell’occhio è stata l’emozione di Fedez, che non è passata inosservata. Questa non è la prima volta per Fedez sul palco del Teatro Ariston, ma sicuramente dall’ultima – nel 2021 in coppia con Francesca Michielin – sono cambiate tante cose. E lo ha raccontato lo stesso Fedez, ospite del podcast ‘Pezzi’, che ha ammesso di riuscire oggi a gestire meglio l’ansia. Sarà così, ma sul palco della prima serata del Festival ha dimostrato altro.

Mani sudate, tremolio e tanta emozione. Fedez ha dimostrato di tenere tanto tanto alla sua ‘Battito’, il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2025. “Mi piace molto il mio brano. Mi ci ritrovo perché racconta un parte di me molto personale”, ha spiegato il rapper. “Cadiamo per imparare a rialzarci. Cadiamo perché la vita non smetterà di riproporci la stessa lezione, finché non la faremo nostra. Una spirale ciclica che vuole solo essere ascoltata. ‘Battito’ è un richiamo a chi non vuole più fuggire. Non è più tempo di scappare, è tempo di cadere”, ha spiegato Fedez che con il brano cerca di riprendere in mano la sua vita. Immancabili i suoi occhi neri, che durante il green carpet hanno preoccupato i fan. Ma Fedez ha spiegato di indossare delle lenti a contatto che hanno un legame con il significato del brano: “Nella canzone dico ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi’ e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia”. “Occhi sgranati e strani, baffo sudato, mano tremula che tiene il microfono. A tratti voce inesistente. Nervosissimo. Mentre va dietro le quinte viene ripreso e fa un sospiro di sollievo e liberatorio con gote gonfie. Scopro che é veramente sensibile e fragile”, ha scritto un utente sui social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)