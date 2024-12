Sanremo 2025, Fedez e Tony Effe: duello al Festival dopo il dissing

(Adnkronos) –

Fedez e Tony Effe al Festival di Sanremo 2025. Dopo il dissing e gli scontri, tra post social e canzoni, i due rapper saranno 'avversari' sul palco del Festival in programma dall'11 al 15 febbraio. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, al Tg1 ha annunciato i nomi dei 30 cantanti big selezionati. Nell'elenco, ecco i due 'nemici'. "Si esibiranno in un duo? No, sono ragazzi intelligenti e canteranno", dice Conti preparandosi a gestire la convivenza tra i due artisti. A settembre, Fedez e Tony Effe sono stati protagonisti di un dissing prolungato tra messaggi social, canzoni, allusioni, accuse e offese. Nel duello prolungato è stata coinvolta anche Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, che non ha gradito le menzioni riservate a lei e i riferimenti alle vicende private. Dopo l'annuncio di Carlo Conti, Fedez e Tony Effe hanno lanciato immediati segnali social. Fedez, che ha accolto l'annuncio con fuochi d'artificio sul divano, ha sottolineato la presenza dell'amico Emis Killa tra i 30 cantanti in gara: "Almeno c'è uno con cui posso parlare", ha scritto in una storia su Instagram. Tony Effe, invece, si è ripreso sul balcone di un hotel sul lungomare – a quanto pare – proprio di Sanremo: "'namo…", ha chiosato in romanesco.