Sanremo 2025, Fedez quasi in lacrime per la domanda di Ema Stokholma: “Che tatto…”

(Adnkronos) –

Fedez fa scena muta e poco non scoppia in lacrime. È questo il video che sta circolando nelle ultime ore sui social dopo la prima esibizione del rapper al Festival di Sanremo 2025. Dopo la performance, Fedez è stato intervistato da Ema Stokholma e Gino Castaldo a Rai Radio 2, ma c’è una domanda in particolare che la conduttrice ha rivolto al rapper che non è stata gradita dagli utenti. ‘Battito’, il brano che Fedez ha portato in gara al Festival di Sanremo, parla della depressione e incarna uno dei periodi più difficili vissuti in prima persona dal rapper: “È il mio vissuto di questi anni, le esperienze che ho voluto portare sul palco e spero di esserci riuscito”, ha detto il cantante. Ema Stokholma, ha quindi incalzato il rapper: “Sono stati anni difficili, immagino…”. Un commento, considerato dagli utenti “totalmente fuori luogo”, considerando il periodo da cui è reduce il rapper. Fedez, infatti, ha preferito non aggiungere altro. Ma in molti hanno notato come stava per scoppiare in lacrime: “Ve lo chiedo in tutte le lingue del mondo… Non peggiorate di più, siate cordiali”, ha scritto un utente a corredo del video che è diventato virale su X. Fedez è stato tradito dall’emozione durante la sua prima esibizione al Festival di Sanremo. Un po’ per le mani sudate e un po’ per il tremolio, ma la sua ‘Battito’ è stata una delle canzoni più commentate e accolte positivamente dai telespettatori. A far discutere anche gli occhi neri, che come ha spiegato lo stesso rapper hanno un legame con il significato del brano: “Indosso le lenti a contatto. Nella canzone dico ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi’ e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)