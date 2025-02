Sanremo 2025, il tributo a Frizzi: Clerici e Scotti in lacrime

(Adnkronos) –

Lacrime al Festival di Sanremo 2025. Tanta commozione per il trio di conduzione della prima serata della kermesse canora durante il tributo dedicato a Fabrizio Frizzi. Mentre Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti sono insieme sul palco dell’Ariston per la prima volta, il direttore artistico ricorda il collega e amico che avrebbe voluto avere come quarto moschettiere della serata. Mentre parte “Un amico in me”, cantata da Fabrizio Frizzi, la Clerici non trattiene i singhiozzi, Conti è commosso e anche Scotti si asciuga le lacrime alla fine. Poi la co-conduttrice Antonella Clerici ha voluto rivolgere un saluto a Carlotta Mantovan e alla piccola Stella, moglie e figlia del defunto Frizzi. Per sdrammatizzare, sul finale Scotti chiede ad Antonella Clerici dove ha messo il corno portafortuna: “Nelle mutande”, è la risposta che scatena applausi e risate dalla platea. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)