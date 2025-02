Sanremo 2025, indagine Socialcom: “Festival da record, un milione di post per prima serata”

(Adnkronos) – Sanremo è sempre più globale con numeri social da record, in Italia e nel mondo, raddoppiati rispetto all’anno scorso specie tra i più giovani e fra le ragazze. Un milione i post della prima serata. Toni positivi, ma non manca qualche polemica. Giorgia, Achille Lauro e Fedez sono stati i più commentati durante la prima serata della kermesse, mentre Olly è il personaggio con la crescita più rapida di follower su Instagram e TikTok. E’ la fotografia scattata dalla ricerca di Socialcom realizzata con la piattaforma Socialdata in esclusiva per l’Adnkronos (TUTTI I NUMERI). “Un’edizione senza precedenti, in Italia e nel mondo, con un coinvolgimento fortissimo della Gen Z”, spiega Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. “Sanremo 2025 mostra che la musica italiana è ormai un trend capace di viaggiare oltre i confini nazionali e di diventare un punto di riferimento culturale e digitale”. Monitorando l’attività social minuto per minuto, l’esibizione di Giorgia è stato il momento con la maggiore partecipazione alle ore 22:10 Anche la performance di Fedez, dopo mezzanotte, è riuscita a invertire il trend calante dell’attenzione. I due artisti insieme ad Achille Lauro hanno ricevuto un entusiasmo quasi unanime, confermato dai dati di interazione. Al contrario, giudizi contrastanti sul conduttore e direttore artistico Carlo Conti, spesso confrontato con il collega Amadeus (al timone delle precedenti 5 edizioni della kermesse). Ma anche su Olly, Rkomi ed Elodie: ottengono un forte apprezzamento come personaggi, sebbene con giudizi meno concordi sulle loro performance. I toni delle conversazioni sono prevalentemente positivi (25%) o neutri (61%), spesso con una forte componente ironica. I toni negativi registrano il 14%. L’analisi del sentiment sui diversi temi consente di distinguere tra chi ha ricevuto un’accoglienza entusiastica e chi, invece, ha generato reazioni più contrastanti. Olly è l’artista che ha guadagnato più follower sui social, dopo la prima serata: 77.713 su Instagram e 9.100 su TikTok. Restando sul social cinese, Achille Lauro ne ha guadagnati 4.900 in più su TikTok, Giorgia 3.800, Simone Cristicchi 3.320, Elodie 3.100, Rose Villain 3.000, Gaia 2.500, Lucio Corsi 2.368, per Brunori Sas e Clara i nuovi follower sono stati 1.900 ciascuno. Su Instagram, dopo Olly, Rose Villain che ha guadagnato 25.524 follower, Lucio Corsi 23.568, Achille Lauro 22.202, Simone Cristicchi 21.050, Brunori Sas 17.832, Tony Effe 15.823, Serena Brancale 15.678, Bresh 15.438 e Giorgia 12.592. La kermesse sanremese non è solo un fenomeno italiano, ma sempre più internazionale, con un impatto significativo sui social a livello mondiale. Stati Uniti e Spagna sono i Paesi esteri più interessati. In crescita l’attenzione di Regno Unito e Francia. Dopo la prima serata di ieri un milione di post pubblicati in Italia e nel mondo che citano il Festival, i presentatori, gli ospiti o i cantanti, e circa 120 milioni di interazioni sui social, tra click, commenti, like, visualizzazioni di video e altre forme di engagement. I numeri sono più che raddoppiati rispetto all’anno scorso, quando dopo la prima serata si registravano 400.000 post. Nel dettaglio: nella prima serata del Festival nel 2025 sono stati pubblicati in Italia 860.682 post, negli Stati Uniti 50.064, in Spagna 24.000, Regno Unito 10.709, Francia 9.115, Brasile 7.054, Olanda 6.520, Colombia 5.598, Canada 4.868 e Turchia 3.540. Il pubblico social è composto quasi esclusivamente da giovani e giovanissimi, con una netta prevalenza di utenti di genere femminile (il 62% e maschile il 38%): il 43% in età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 47% tra i 25 e i 34 anni, l’8% tra i 35 e 44 anni e l’1% tra i 45 e 54 anni. Assente la fascia d’età compresa tra i 55 e gli over 65. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)