Sanremo 2025, interrotta l’esibizione di Bresh e Cristiano De André: cosa è successo

(Adnkronos) – Doppio problema tecnico durante la performance di Bresh e Cristiano De André nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2025. I due hanno omaggiato Faber con il brano ‘Creuza de ma’ ma quando, dopo l’incipit di Cristiano, Bresh inizia a cantare… il microfono non funziona. L’esecuzione viene interrotta e il microfono del Big in gara viene sostituito. Si riparte. Ma dopo poco, il trasmettitore del microfono di Cristiano De André si stacca dai pantaloni e il jack si stacca, per fortuna in un momento in cui non cantava. Bresh, si è accorto del problema, ma ha continuato a cantare “come un vero professionista”, hanno sottolineato gli utenti sui social. Per evitare una nuova interruzione un tecnico è entrato in scena e ha riagganciato l’apparecchio caduto. Il brano arriva a conclusione e l’Ariston si unisce nell’emozione e negli applausi. Ma non c’è due senza tre. Carlo Conti, dopo l’esibizione (fuori gara) di Paolo Kessisoglu con la figlia Lunita, ha permesso a Bresh e Cristiano De André di esibirsi nuovamente, senza interruzioni o inconvenienti tecnici. E la terza è quella buona: l’esibizione è finita senza intoppi. Doppi applausi per Bresh, accompagnato da Cristiano De Andrè, con la cover ‘Creuza de ma’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)