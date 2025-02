Sanremo 2025, Irama chi è: il Festival in ‘smart working’, i (numerosi) flirt e il significato dei tatuaggi

(Adnkronos) –

Irama è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Lentamente’. Ha 29 anni ma vanta già sei partecipazioni al Festival di Sanremo, la prima nel 2016 nella sezione Nuove Proposte con il brano ‘Cosa resterà’. Dopo l’esordio sul palco più importante d’Italia, nel 2018 partecipa al talent show di ‘Amici di Maria De Filippi’, trionfa e firma un contratto con la Warner Music Italia. Da questo momento comincia la sua carriera fatta di tormentoni estivi come ‘Nera’ e ‘Mediterranea’ e canzoni da una potente penna cantautorale come ‘Ovunque Sarai’.

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, nasce a Carrara il 20 dicembre del 1995. Il nome d’arte – anagramma del suo secondo nome – in malese significa ‘ritmo’. E il ritmo è proprio quello che non gli manca, sin dalla tenera età Irama si appassiona al mondo della musica, anche se le possibilità economiche della famiglia non gli hanno di prendere lezioni di canto: “Eppure a sette anni ho scritto la mia prima canzone”, ha detto in un’intervista a Sorrisi e Canzoni, anche se non esiste più perché ha strappato il foglio per l’imbarazzo. Nel 2018 pubblica uno dei suoi più grandi successi, un EP di nome Plume che ha totalizzato 3 platini nello stesso anno. Irama è diventato il secondo artista, dopo Claudio Villa nell’edizione del 1955, ad aver partecipato al Festival di Sanremo senza cantare dal vivo durante la gara. Accadde nel 2019 quando ha portato in gara il brano ‘La genesi del tuo cuore’. Il cantante non è riuscito a esibirsi dal vivo perché uno dei suoi collaboratori è risultato positivo al Covid-19. Ha preso comunque parte alla gara tramite un filmato pre-registrato della prova generale, nonostante ciò si è classificato al quinto posto su 26 artisti in gara. Nel 2022 torna al Festival con il brano ‘Ovunque Sarai’, dedicato alla nonna scomparsa: “Le mie canzoni sono spesso legate a persone perse. La perdita fa parte della vita e il ricordo è quello che resta”, aveva raccontato al Corriere. Sono stati, negli anni, diversi i nomi associati al cantante. Tra i primi, Giulia Tascione ai tempi della sua partecipazione ad Amici. In seguito nella sua vita ci sono state l’ex corteggiatrice di Uomini e donne Yanirsa Ana Martinez (presente nel videoclip Nera) e Giulia De Lellis, con la quale ha un breve flirt. In seguito inizia a frequentare la modella cipriota Victoria Stella Doritou che sarebbe stata la causa della rottura tra il cantante e la precedente fidanzata Giulia De Lellis. Nel 2024, molti rumors lo vedono in coppia con la cantante Elena Rose. Irama ha diversi tatuaggi sul corpo. Ogni serpente che ha tatuato rappresenta un simbolo egizio – cultura che più volte ha detto di amare – come l’occhio di Ra sul braccio desto e gli “anelli shen” sulle dita della mano sinistra. Sul petto ha tatuato la scritta “Depp” che rappresenta una sequenza dei numeri “6311”, che stanno a indicare la data in cui il cantante ha scelto di chiamarsi Irama. Nutre una grande passione per le piume, non a caso il suo nome d’arte completo è ‘Irama Plume’. “Le porto sempre con me. Non fanno parte della mia cultura, ma sono un’identità”, aveva detto Irama un’intervista. Ha rivelato di possedere un quadro che al suo interno contiene circa 40 orecchini con le piume che ha indossato durante la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Sul brano, scritto insieme con Blanco, Irama a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha spiegato: “Canto un amore viscerale che si consuma lentamente, che si distrugge piano piano da entrambe le parti. Il testo è crudo e trasparente”. Non ti ricordi che Sei stata tu crudele, crudele, crudele Fredda come la neve, la neve, la neve Perché era solo una scusa l’idea Che tra noi era soltanto sesso Come se tu Almeno tu Col tuo profumo d’estate Tornassi un attimo E c’è qualcosa che ti agita Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia E mi strattoni mentre mi tiri la manica Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte Ma non so più come dirtelo Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi Ma non cambia niente Lentamente si sta spegnendo Ogni fottuto sentimento È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio Speravi che i sensi di colpa finissero Ma torneranno quando tornerò E il tuo sorriso mi mastica Ballavi nuda su una canzone classica (na na na) Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente Ho distrutto tutto lentamente Tu Almeno tu In quella notte d’estate Tornassi un attimo E c’è qualcosa che ti agita Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia E mi strattoni mentre mi tiri la manica Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte Ma non so più come dirtelo Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi Ma non cambia niente Lentamente si sta spegnendo Ogni fottuto sentimento Non vedi che Quando mi guardi davvero negli occhi Non sai se scappare restare Se hai voglia Ma dimmi che sono lontano anni luce Lontano da te E te lo si legge dagli occhi che mi odi E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te Lentamente Si sta spegnendo Ogni fottuto sentimento Ogni fottuto sentimento —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)