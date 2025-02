Sanremo 2025, Joan Thiele misteriosa e Modà Barbiecore: pagelle look terza serata

(Adnkronos) – Bustier, volumi extra large e silhouette strutturate. Ma anche atmosfere da fiaba e tinte pastello. Per la terza serata di Sanremo 2025 i cantanti in gara e gli ospiti salgono sul palco con look all’insegna dell’autenticità. A partire da Edoardo Bennato, che resta fedele a sé stesso con giubbotto argento, t-shirt college americano e occhialino blu. Voto: 6 per la coerenza. Miriam Leone, co-conduttrice della serata, non cala l’asso con il primo look un abito Armani Privè nero bustier con grandi perle bianche. Classico senza guizzi. L’ex Miss Italia ci riprova con il secondo abito di Gianbattista Valli, rosso, senza spalline e dal volume extralarge grazie all’enorme balza doppia. L’effetto meringa, però, è dietro l’angolo. Il giallo pastello del terzo abito fa un po’ canarino. Manca solo Gatto Silvestro. Voto: 6. Incantevole Clara, con un abito champagne a clessidra, fianchi in evidenza, scollatura profonda e fili di strass. Peccato per la slingback ai piedi che non valorizza l’insieme. Voto: 8. Copre i tatuaggi più vistosi Elettra Lamborghini con un lungo abito bianco e ricami argento stile Vecchia Hollywood e allacciatura al collo. Elegantissima e regale anche nel secondo cambio d’abito, con strascico e lavorazioni di cristalli sul bustino. Nel terzo si trasforma in fata dei boschi con tanto di velo. Voto: 7 e mezzo. Total blu per Brunori Sas, con giacca di velluto di Boglioli, pantaloni tuxedo blu e camicia abbinata. Elegante ma senza sforzo. Voto: 5 e mezzo. Katia Follesa ci prova, si impegna. Ma l’abito bustier in velluto nero stretch, con ricami sullo spacco e sul corpino, firmato Luisa Beccaria, pur essendo stato creato appositamente per lei, non fa centro. Per le uscite successive, la situazione non migliora anche se lei vince per la simpatia: la comica punta su un abito azzurro con lavorazione plissettata e poi su un modello rosa in chiffon che fluttua delicato con ogni movimento. Gentile e garbata ma un po’ damigella di nozze. Che dire poi dell’abito da sposa per baciare Simon Le Bon? Divertente, certo, ma non ci siamo proprio. Voto: 5. Sceglie ancora l’optical di Pucci Sarah Toscano, stavolta in minidress nero e calze lavorate. Le premesse per brillare ci sono tutte con lei: è giovane, bella e fresca, peccato che con gli abiti non riesca a ingranare. Voto: 5. Massimo Ranieri va sul classico dei classici con uno smoking total black. Voto: 6. Joan Thiele ha già vinto il Festival di stile. In Chanel, mantella lunghissima, completino bouclé e Mary Jane ai piedi, è misteriosa e affascinante. Voto: 9. Denim dalla testa ai piedi per Shablo, sul palco con Guè, Joshua e Tormento en pendant in stile ghetto superstar e Timberland ai piedi. Voto: 7. Adotta ancora una volta il mood diva d’altri tempi Noemi, in abito blu Rochas con doppio volant, sembra uscita da un film. Il beauty look e le onde strutturate sui capelli sono il tocco di classe. Voto: 8 e mezzo. Olly, la canottiera bianca no. Neanche se è firmata Emporio Armani. Voto: non classificato.

Arrivano i Duran Duran e i giudizi si sospendono. Simon Le Bon con la giacca di specchietti fa subito mirror ball da discoteca, John Taylor è sempre il migliore in giacca nera, mentre le spalline di Nick Rhodes implorano pietà. Stavolta i camerini dell'Ariston non li hanno distrutti ma il voto complessivo della band supera appena la sufficienza: 6 e mezzo. Stilista vincente non si cambia. Coma_Cose tornano a vestire Valentino by Alessandro Michele con un look matchy matchy che ricorda gli anni Venti. California indossa una camicia con ricami argento, e gonna con le frange. Le calze in pizzo rosso danno un twist in più all'insieme. Brava. Fausto opta invece per una giacca in lana color burro, camicia celeste e pantaloni in lana. Voto: 7. Entrano i Modà e torna il Barbiecore. Checco sembra lo zio scapolo che si invita ai matrimoni. E gli altri componenti non sono da meno con giacche da smoking con il collo a scialle, mixate con pantaloni skinny, cravatte sottili e stivaletti anni '70. Di una cosa siamo sicuri: il fucsia non gli dona. Rimandati. Dal bianco virginale e tatuaggi cancellati, Tony Effe torna sé stesso e mette in mostra il petto 'decorato' d'inchiostro con un total leather nero, giacca, pantaloni baggy e catene pendenti. Finalmente un look che gli appartiene. Voto: 7 e mezzo. 'Lentamente' Irama riuscirà ad azzeccare un look? Ne dubitiamo. Soprattutto se andrà avanti a a proporre body sparkling con tanto di guanto incorporato come quello di stasera. Voto: 4. Un classico dei classici per Francesco Gabbani in smoking d'ordinanza e camicia bianca. Si salva il fiore appuntato sul taschino che gli vale 10 punti al Fantasanremo. Peccato per la taglia della giacca troppo piccola. Voto: 6. L'abito a brandelli è d'impatto ma fa tanto Duemila cara Gaia. Voto: 5 e mezzo. Settembre ha la stoffa. Non solo trionfa nelle Nuove Proposte ma il completo di pelle portato con camicia e cravatta dal sapore Eighties sembra cucito su di lui. Voto: 7 (di Federica Mochi)