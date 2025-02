Sanremo 2025, la diretta della seconda serata: Frassica, Balti e Malgioglio i co-conduttori

(Adnkronos) – Via alla seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti oggi avrà tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Il programma si apre con due semifinali dirette, a eliminazione, delle Nuove Proposte: si sfidano Vale Lp-Lil Jolie e Maria Tomba, poi, Settembre e Alex Wyse.

I big a esibirsi invece sono 15: il primo a salire sul palco è Rocco Hunt, poi seguono Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote. Alla fine della gara sarà comunicata solo la prima cinquina senza ordine di piazzamento, come nella prima serata, ma a votare oggi saranno il pubblico, attraverso il televoto, e la giuria delle Radio.

Il super ospite della serata è Damiano David, ma sono previsti anche BigMama, Carolina Kostner (testimonial dei giochi Olimpici di Milano Cortina 2026), gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction ‘Champagne’ sulla vita di Peppino Di Capri, e i cast di ‘Follemente’ e di ‘Belcanto’. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)