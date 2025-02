Sanremo 2025, la sfilata de cantanti: Achille Lauro reverendo e Tony Effe in pelliccia – Video

(Adnkronos) – C’è Achille Lauro in total black con tunica e cappello da reverendo, Tony Effe in pelliccia bianca, Fedez in sobrio cappotto nero e Francesca Michielin in paillettes ma con le stampelle. I 29 big hanno sfilato davanti all’Ariston nel corso della diretta di ‘Prima Festival’ con in mano i fiori di Sanremo. Come si vede dalle immagini Adnkronos girate dal balconcino delle Assicurazioni Generali proprio di fronte all’Ariston, l’unico posto rimasto per riuscire a vedere gli artisti, dal momento che in attesa della passerella l’Ariston è stato letteralmente preso d’assedio da fan e curiosi, era assente Kekko dei Modà. Non è improbabile che la caduta dalle scale di questo pomeriggio abbia impedito al frontman del gruppo di essere presente. Gli artisti hanno poi proseguito la loro passerella sino a Piazza Colombo, attraversando due ali di folla in delirio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)