Sanremo 2025, le pagelle di conduttori e ospiti della quarta serata

(Adnkronos) – Tra vecchie conoscenze, volti nuovi, sorprese dell’ultima ora e sorprese annunciate, il palco dell’Ariston si preannuncia quest’anno particolarmente ricco e affollato. Come se la stanno cavando i conduttori e gli ospiti della 75ma edizione del festival di Sanremo? Scatenano sorrisi o lacrime? Polvere di stelle o l’urlo di Munch? Ecco le nostre ‘reactions’ alla prima uscita sul palco. Un colpaccio di Carlo Conti, quello di cominciare a sorpresa la quarta serata del festival con Roberto Benigni. L’attore e regista toscano è in gran forma: scende le scale insieme al conduttore e gli dice che col festival ha bloccato l’Italia: “Dovresti fare il ministro dei Trasporti”, ironizza. E tra Elon Musk che vede Sanremo e “voterà Giorgia”, e l’Italia che ha la brutta abitudine di salire sul carro del vincitore “e questo a noi di Fratelli d’Italia non piace”, scatena le risate e gli applausi della platea. Peccato però che il senso di Benigni all’Ariston perda un po’ di smalto sul finale, quando diventa chiaro che l’obiettivo della sua presenza sia (anche) quello di pubblicizzare la trasmissione che il comico toscano farà mercoledì 19 marzo su Rai1. Nulla di male, per carità. Ma il colpaccio risulta riuscito solo a metà. 🎱 “Che progetti hai? Dimmelo subito se c’è un bambino prodigio anche stasera che ci fa sentire tutti scemi”. Geppi Cucciari non delude: entra sul palco dell’Ariston, elegantissima in un abito dello stilista sardo Antonio Marras, e sono già risate e applausi dalla platea. L’ironia della conduttrice sarda conquista subito il pubblico, dimostrandole che può essere Rai3 o Rai1, ma l’accoglienza è la stessa. “Io sono qui a condurre e si ignorano i motivi del gesto”, dice ironica a Conti. Geppi i motivi sono chiarissimi: una serata di cinque ore si può affrontare solo con la tua preziosa ironia. Anche la sala stampa ringrazia. 💎 E’ inutile: il glam ce l’ha nel sangue, per metà sardo (sarà per questo?). Alessandro Mahmoud si presenta sul palco dell’Ariston con un look che si avvia già a diventare iconico: occhiali e abito nero Balenciaga con giacca a clessidra, hairstyling perfetto. Eppure quello che conquista del cantante di ‘Soldi’ e ‘Tuta Gold’ non è la perfezione dell’outfit ma la spontaneità assoluta che mostra, senza vergognarsene, sul palco. “Ho molta ‘pressure’ (pressione, stress, ndr) ma tutto sotto controllo”, dice emozionato a Conti. Quando il direttore artistico gli chiede di lanciare la pubblicità, incespica anche su quello. E alla fine del suo medley in cui esibisce un fisico da Dio greco, chiede sottovoce a Conti: “Com’è andata?”. Amiamo.💖 —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)