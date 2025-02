Sanremo 2025, le pagelle di conduttori e ospiti della seconda serata

(Adnkronos) – Tra vecchie conoscenze, volti nuovi, sorprese dell’ultima ora e sorprese annunciate, il palco dell’Ariston si preannuncia quest’anno particolarmente ricco e affollato. Come se la stanno cavando i conduttori e gli ospiti della 75ma edizione del festival di Sanremo? Scatenano sorrisi o lacrime? Polvere di stelle o l’urlo di Munch? Ecco le nostre ‘reactions’ alla prima uscita sul palco. Comincia la performance con lo schermo in bianco e nero, nel solco della sua fase glam cinema Anni Cinquanta. Porta sul palco dell’Ariston Lucio Dalla -e già solo per questo è un sì- e canta il brano ‘Felicità’ del 1988 accompagnato silenziosamente dall’attore Alessandro Borghi e dal piccolo Vittorio con un crescendo vocale moderno e catalizzante. Ma il fatto è che Damiano David è arrivato al festival con un aereo privato, la sua fidanzata americana è un’attrice di Disney e i Duran Duran sono pazzi di lui. E’ lui il vero ospite internazionale del festival di Sanremo, e lascia tutti attoniti. Bomba. 💣 Ha mantenuto la promessa: si è presentata sul palco con un vestito azzurro e piumato da principessa per onorare lo stile italiano, ma senza nascondersi dietro parrucche che avrebbero fatto dimenticare la sua dura battaglia contro il cancro. Bianca Balti porta all’Ariston un sorriso di leggerezza ma il messaggio è fortissimo, e la decisione di non volerne parlare direttamente lasciando che a farlo sia la sua immagine lo rende ancora più forte. Una scelta mediatica potente che nonostante il velo di imbarazzo con il quale è entrata all’Ariston esprime un grande coraggio e va decisamente premiata.🌷 Si è parlato talmente tanto dei suoi outfit che l’entrata ad effetto, con uno strascico da sposa rosso di 50 metri che ha coperto l’intera scalinata del teatro Ariston, pur essendo molto carina ha perso un po’ di appeal. Ma Malgioglio si riprende subito, sfoderando il suo registro migliore, ovvero giocare sulle sue contraddizioni. “Non sono emozionato – dice avvicinandosi ad un Conti un po’ preoccupato dell’approccio- ma me la sto facendo addosso”. Un po’ imperiale un po’ micetto, un po’ regina un po’ Cenerentola. Dai Cristiano, stupiscici: ci serve anche un po’ di Crudelia De Mon. 👑 Già la prima entrata è una messa a segno perfetta, e infatti cambia la serata. Frassica non sbaglia nulla: scende le scale con un improbabile ‘cespo’ di fiori, pettinato come Malgioglio, scambia due battute con Carlo Conti e il mood in platea sale di un’ottava. Il re del nonsense lanciato da Arbore legge i dati dell’Auditel a modo suo: il festival è stato visto da 300 militari, 4 suore, nebbia in Val Padana e complimenti per la trasmissione. Ovazione. Nino, ‘quelli della notte’ ti amano. Indietro tutta? No, avanti così, sei quel tocco che serve. 💯 —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)