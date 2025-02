Sanremo 2025, Lucarelli attaccata da signora fuori hotel: lei spiega sui social

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli e la lite con una signora a Sanremo 2025. La giornalista, presenza fissa al DopoFestival, sui social è tornata sull’episodio che l’ha coinvolta ieri all’ingresso dell’hotel. E’ andato in scena un confronto ravvicinato con una donna che ha accusato Lucarelli di mandare “la gente in galera per niente”. Il video, diventato virale sui social, ha ripreso il botta e risposta tra la giornalista e la signora. Dopo la terza serata del Festival di Sanremo, la Lucarelli ha spiegato il suo punto di vista sulle Instagram stories.

Stando a quanto racconta un utente, che ha ripreso la scena con lo smartphone pubblicando poi il video su TikTok, la signora sarebbe “venuta appositamente davanti all’hotel per difendere Chiara Ferragni”, più volte presa di mira insieme a Fedez dalla giornalista. “Se continui a parlare chiamo i Carabinieri, quindi vedi di stare attenta”, si sente dire da Selvaggia Lucarelli. La giornalista, conduttrice del Dopofestival insieme ad Alessandro Cattelan, ha detto in una storia pubblicato su Instagram: “Ieri pomeriggio torno in hotel e trovo, al solito, decine e decine di persone accalcate sulle scale di ingresso”, spiega la Lucarelli che sottolinea di alloggiare nello stesso hotel in cui si trovano i Duran Duran. “Volevo solo tornare in camera – continua la giornalista – perché avevo un collegamento tv dopo poco, ma un ragazzo di una piccola radio mi chiede se può intervistarmi e dico ok. A quel punto molti mi vedono e alcuni si piazzano intorno per aspettare che finisca”. “Io sono gentile con tutti, nonostante non abbia tempo perché ho il collegamento con ‘La Vita in diretta’”, continua il suo racconto. Poi, finita l’intervista la signora si è avvicinata alla giornalista urlando: “Ma vi fare pure la foto con questa che fa suicidare, fa mettere in galera?”, scrive la giornalista riportando le parole della signora. “Ovviamente nessuno la ferma, ma tutti accendono i telefonini. Io invece l’ho mandata a cagare”, ha tuonato. “Ovviamente la signora è il felice risultato di un clima ben specifico che si sta delinenando molto chiaramente: gli ignoranti che spingono gli ignoranti”. “La signora – conclude Selvaggia – è stata fortunata, perché viste le cose orribili che uscivano dalla sua bocca, una persona meno controllata la faceva rotolare giù dalle scale”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)