Sanremo 2025, Lucarelli incontra la mamma di Fedez: il racconto sui social

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli, in diretta da Villa Noseda a Sanremo 2025, ha raccontato di aver incontrato la mamma di Fedez al ristorante alla vigilia dell’apertura del Festival. Lo ha anticipato ai microfoni di Rtl 102.5 e Radio Zeta, poi su Instagram, la giornalista ha spiegato cosa è accaduto nel dettaglio. “Il più permaloso in gara al Festival di Sanremo? Boh, i miei non buoni rapporti con Fedez faranno sì che qualsiasi cosa dirò creerà polemiche”, ha detto la giornalista in diretta prima di raccontare dell’incontro con la signora Tatiana: “Ero a cena due sere fa in un ristorante e mi siedo. Ad un certo punto arriva un gruppo di signore. Dopo 10 minuti, una signora di queste, una signora bionda mi guarda e va via insieme alle amiche cambiando tavolo. Era la madre di Fedez”, dice la co-conduttrice del ‘Dopofestival’. Che sottolinea: “Non ci sono stati litigi, per carità”. Su Instagram, Selvaggia Lucarelli aggiunge alcuni dettagli al racconto: “Prende la giacca sulla sedia, guardandomi negli occhi come se le avessi sputato nel piatto, a spruzzo”, commenta pungente. “Tutte le sue amiche si alzano di botto e se ne vanno. Io non capisco cosa sia successo, non ho ordinato nulla che sappia di aglio”, continua. “Poi una visione: ho capito. So chi era. So chi mi guardava con gli occhi di brace. Tatiana”, scrive la Lucarelli, svelando la protagonista della sua disavventura: la mamma e manager di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, detta anche Tatiana. “Insomma, dillo alla mamma dillo all’avvocato resta un mantra”, scherza la giornalista ricordando il meme che circolava in rete dopo la fuoriosa lite scoppiata tra Fedez e l’ex socio del podcast ‘Muschio Selvaggio’, Luis Sal. Poi, racconta che qualche giorno prima ha incontrato, in un ristorante giapponese a Milano, Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni ed ex suocera di Fedez. “La vista sta cercando di dirmi qualcosa, forse che è meglio cenare a casa”, ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)