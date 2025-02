Sanremo 2025, Lucio Corsi e l’omaggio a Toy Story: cosa significa la scritta ‘Andy’

(Adnkronos) – ‘Andy’ è la scritta che spunta dalla suola dello stivale indossato da Lucio Corsi sul palco dell’Ariston durante la sua esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo 2025. Ma qual è il significato? La scritta ‘Andy’ è un chiaro riferimento a Toy Story, il film d’animazione targato Pixar. Per la serata finale del festival l’artista si presenta con il volto coperto di cerone bianco e ampie spalline rosse che ricordano la forma di una chitarra. “Stasera mi vesto chitarra Wandrè”, annuncia il cantautore su Instagram. E spiega: “Wandrè! Chi era costui? Mi raccontano che faceva chitarre, ma non chitarre come hanno da essere le chitarre, piuttosto oggetti dotati di anima propria, ribelli, addirittura pericolose. Che se fai l’errore di prenderne una in mano rischi di perderti e non ritrovarti mai più.” E il dettaglio curioso: sotto lo stivale la scritta ‘Andy’, un omaggio al bambino proprietario dello sceriffo Woody in Toy Story. Lucio Corsi è fan di Toy Story e della sua colonna sonora. E lo dimostra spesso ai suoi concerti. Corsi, infatti, canta spesso la canzone ‘Hai un amico in me’ (in italiano cantata da Cocciante, in inglese – originale – da Rendy Newman).7 —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)