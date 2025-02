Sanremo 2025, l’urlo per Noemi prima dell’esibizione: “Ha segnato pure Celik”

(Adnkronos) – “Ha segnato pure Celik”, ha urlato un tifoso della Roma prima dell’esibizione di Noemi al Festival di Sanremo 2025. E sui social non è passata inosservata la reazione della cantante. Dopo l’annuncio del conduttore che anticipava la performance di Noemi, in gara al Festival con il brano ‘Se t’innamori muori’, si è sentito un forte urlo in platea: un tifoso giallorosso ha aggiornato l’artista in tempo reale sulla partita di Europa League, che si è tenuta in contemporanea con la terza serata della kermesse sanremese. L’urlo è arrivato all’orecchio di Noemi che si è limitata ad accennare un sorriso. Dopo la sua esibizione, la cantante è corsa sui social a condividere il video sul suo profilo. Noemi, che più volte ha dichiarato di essere una grande tifosa della squadra romana, ha commentato aggiungendo due cuori con i colori simbolo della Roma. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)