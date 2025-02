Sanremo 2025, Massimo Ranieri chi è: la scoperta del talento, la figlia riconosciuta dopo anni e il nome d’arte

(Adnkronos) –

Massimo Ranieri è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Tra le mani un cuore’. L’artista torna in gara alla kermesse canora per l’ottava volta, l’ultima nel 2022.

Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri (nella sua prima tournée in America si faceva chiamare Gianni Rock), è nato a Napoli il 3 maggio 1951. È cresciuto in una famiglia molto numerosa (è il quinto di otto figli) del rione Pallonetto a Santa Lucia. Ha cominciato a lavorare già durante l’adolescenza a causa delle condizioni economiche difficili dei genitori. Per caso, Massimo Ranieri scopre l’immenso talento che risiede nella sua voce. Racconta che quando era piccolo, era stato costretto a cantare davanti a dei turisti. Inizialmente rifiutò, e per questo venne portato davanti a uno scoglio. Non sapendo nuotare, decise di arrendersi: cantò per la prima volta in pubblico, ottenendo l’approvazione dei presenti. Evento che cambiò definitivamente il suo destino. E comincia così una delle carriere più longeve della musica italiana. Inizialmente canta nei bar della zona e viene notato dal discografico Gianni Aterrano nel 1964. Nel 1966 arriva in tv grazie a ‘Canzonissima’ e nel 1968 partecipa al suo primo ‘Festival di Sanremo’. Massimo Ranieri torna alla kermesse nel 1988 e vince con ‘Perdere l’amore’, una delle canzoni che segna la storia della musica italiana e quella del Festival di Sanremo. Nel 2022 partecipa, dopo 25 anni dall’ultima volta, torna in gara alla kermesse canora con il brano ‘Lettera di là dal mare’, con cui si classifica ottavo e vince il Premio della Critica Mia Martini. Tanta musica, ma anche molto cinema, teatro, e televisione: durante la sua carriera Massimo Ranieri ha recitato in più di 36 film. Massimo Ranieri è uno showman a 360 gradi. Si stima che abbia venduto 14 milioni di dischi. Oggi Massimo Ranieri dovrebbe essere single, ma nel corso della sua vita è stato legato ad alcune donne, tra cui Franca Sebastiani con cui ha una figlia, Cristiana Calone, che il musicista riconosce solo nel 1997. La storia tra i due potrebbe essere finita proprio a causa della volontà dell’artista di non riconoscere la figlia. Si è dichiarato pentito di ciò, influenzato dai discografici dell’epoca. Una versione, che la stessa Sebastiani ha confermato. La donna è morta nel 2015 dopo una lunga battaglia contro il tumore. Nel 2007 nel programma di Rai 1 ‘Tutte donne tranne me’, ha presentato la figlia pubblicamente per la prima volta. Cristiana è oggi mamma di Massimo Claudio, che ha 22 anni, e che ha reso il cantautore nonno. Alla fine degli anni 90 frequenta l’attrice Barbara Nascimbene e in seguito inizia una storia con la cantante lirica Leyla Martinucci (di 35 anni più giovane di lui) con cui rimane fino al 2010. Per quanto riguarda la scelta di usare un nome d’arte, il cantautore ha spiegato che “Massimo” è un nome molto comune e che rimane in mente, mentre “Ranieri” è un omaggio al Principato di Monaco. In un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni ha detto di mangiare sano per mantenersi in forma: “Tutti i giorni corro un’ora”. Nella primavera del 2022, Massimo Ranieri è caduto dal palco durante il suo spettacolo ‘Sogno e son desto’. È stato portato in pronto soccorso e dalla caduta ha ottenuto una costola fratturata e una lesione alla spalla. Il brano ha, tra gli altri, la penna di Tiziano Ferro: “Ho telefonato a Tiziano e gli ho chiesto una canzone per il mio nuovo disco. Lui me l’ha mandata, l’ho ascoltata e nella mia testa ho pensato a Sanremo. È proprio una bella canzone, io non faccio altro che ascoltarla: non mi stanca mai”, ha raccontato il cantautore a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Se hai tra le mani un cuore Un giorno crollerai Sollevalo da terra Comprendilo se torna stanco da una guerra Se hai tra le mani un cuore Tu tienilo in alto E amalo in ginocchio su un altare Che ogni tua ferita lo farà sanguinare La vita intera con il cuore in mare Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane Proteggilo dal freddo che c’è stato E troverà la pace dopo quello che ha passato Se hai tra le mani un cuore È come sfidare Dio Consegnalo al suo destino atroce Un bacio come un padre, poi il segno della croce La vita intera con il cuore in mare Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane Proteggilo dal freddo che c’è stato E troverà la pace dopo quello che ha passato Tra le mani un cuore Ma non lo puoi vedere Non l’ho mai visto io Neanche quando lo sporcai col rosso di un addio E salverò il tuo cuore in fondo al mare La vita l’ha spezzato e lui continua ad amare Io ti proteggerò da quel che è stato E troverai la pace dopo quello che hai passato Io ti proteggerò da quel che è stato E troverai la pace dopo quello che hai passato Dopo quello che hai passato —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)