Sanremo 2025, mistero sugli occhi di Fedez: foto diventano virali

Fedez è tra i trend social. Di certo, non è una novità. Questa volta, a far parlare non sono i gossip su di lui e Chiara Ferragni, ma i suoi occhi. Nella serata di ieri, dopo aver ricevuto tanti applausi alle prove per il suo brano ‘Battiti’, il rapper – elegantissimo – ha sfilato sul tradizionale green carpet davanti al teatro Ariston con il mazzo di fiori in mano. Ma gli scatti della sua passerella sono diventati subito virali sul web: a destare stupore e interrogativi tra fan e curiosi sono state le pupille del rapper talmente dilatate da rendere anche l’iride sostanzialmente nera. Sui social, molti fan hanno espresso la loro preoccupazione per la salute di Fedez, come spesso accaduto negli ultimi tempi. Tra questi c’è chi ha scritto: “La salute mentale viene prima di qualsiasi cosa. Non è nella posizione di portare un peso del genere e questo lo sappiamo tutti. Eppure nessuno lo aiuta, compreso chi gli sta attorno”. E poi c’è chi ha ironizzato: “La lenta e graduale trasformazione di Fedez” con l’immagine del cantante e uno dei personaggi del film ’30 giorni di buio’. E ancora, “occhi da Alien”. Qualcuno lo ha paragonato a Nebula, un’aliena dei fumetti Marvel. Ironia a parte, Fedez potrebbe aver indossato delle lentine nere oppure semplicemente potrebbe essere stato ‘vittima’ di un effetto ottico dato dai tantissimi riflettori posizionati davanti all’Ariston per illuminare a giorno il ‘green carpet’ durante la sfilata dei 29 Big in gara. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)