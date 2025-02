Sanremo 2025, Olly a Domenica In: “Ho pianto per mezz’ora, le notizie belle mi spaventano”

(Adnkronos) – “Sembrava mi fosse successo qualcosa di brutto, ma ero felicissimo. Ho pianto per mezz’ora”, così Olly parla della sua vittoria al Festival di Sanremo 2025. Il cantate ligure è stato oggi, domenica 16 febbraio, ospite a Domenica In, da Mara Venier in occasione dello speciale dedicato alla kermesse canora. “È stato stupendo”, racconta Olly, in arte Federico Olivieri, dopo aver rivisto il momento della proclamazione sul palco dell’Ariston. “Ora voglio solo andare dalla mia famiglia”, dice il vincitore che dopo la settimana sanremese spera solo di “dormire, questa notte non ho chiuso occhio”, racconta. Poi, si sofferma sulla sua espressione quando Carlo Conti ha pronunciato il suo nome come vincitore della kermesse: “Sembrava mi fosse successo qualcosa di brutto. Ma le notizie belle mi spaventano, reagisco con la faccia della paranoia, ma dentro ero felicissimo”. Dopo aver ripercorso il momento della vittoria, Olly ha commentato l’assenza delle donne dalla top 5: “Ci sono state tantissime donne di cui ho sentito parlare davvero poco, Joan Thiele o Sarah Toscano, ragazze giovanissime che hanno davvero tanto talento”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)