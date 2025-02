Sanremo 2025, Rocco Hunt e la cover sul caso Roccaraso al Dopofestival: “Spiazzato”

(Adnkronos) – Che Rocco Hunt fosse rimasto molto perplesso quando al dopofestival hanno adattato il testo di ‘Montagne verdi’ di Marcella Bella al ‘caso’ Roccaraso, si era capito dalle espressioni del volto dell’artista ospite della trasmissione. Ma molti dei suoi fan non avevano compreso e vedendolo scuro in volto si erano preoccupati. Così oggi il rapper e cantautore salernitano ha pubblicato sui social una foto con quell’espressione per spiegare: “Ragazzi – ha scritto – molti mi avete chiesto il perché di questa espressione. Vi volevo tranquillizzare: sto vivendo questo Festival alla grande… Però devo ammettere che sono rimasto spiazzato. Anche io molte volte gioco con i luoghi comuni ma ieri non ho avuto voglia di ridere. State sereni, sono carico, domani ci aspetta una grande serata insieme al mio amico Clementino. Spaccam’ tutt’ cose”, ha concluso —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)