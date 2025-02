Sanremo 2025, “Rose Villain si na pret”. L’urlo in platea e la reazione

(Adnkronos) – “Rose Villain si na pret”, è stato l’urlo che si è sentito in platea al Festival di Sanremo 2025 poco prima che cominciasse il brano della cantante, in gara con la canzone ‘Fuorilegge’. La frase, tipica del dialetto napoletano che tradotta significa ‘sei una pietra’, non è passata inosservata alle 35enne che sui social ha condiviso la sua reazione “iconica”. Molti hanno criticato la frase urlata dallo spettatore pensando si trattasse di un insulto: “Catcalling”, hanno scritto sui social. Ma tutt’altro. In realtà, voleva solo essere un complimento, la frase infatti è spesso utilizzata dai napoletani per complimentarsi per il fisico statuario. E Rose Villain ha apprezzato, al punto da farsi fare una maglia personalizzata. La cantante ha condiviso su Instagram uno scatto, con i suoi immancabili capelli blu, in cui indossa una maglia bianca con scritto ‘PRET’. “Tutto ciò che potevi fare di iconico l’hai fatto”, ha commentato un utente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)