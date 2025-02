Sanremo 2025, salta l’audio sull’incipit di Carlo Conti: cosa è successo

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2025 parte con un piccolo incidente tecnico. Mentre Carlo Conti annunciava l’inizio del festival e introduceva la gara, l’audio del festival si è bloccato per una decina di secondi e i telespettatori non sono stati in grado di ascoltare le parole del conduttore. Il conduttore e direttore artistico stava facendo i primi saluti. Subito i telespettatori si sono scatenati nelle segnalazioni sui social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)