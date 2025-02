Sanremo 2025, scaletta prima serata: ecco ordine dei cantanti

(Adnkronos) –

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2025, con l’ordine dei cantanti annunciato da Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico ha reso noto che la prima artista ad esibirsi sarà Gaia. Ultimi, invece, The Kolors. Qualche novità rispetto all’elenco proposto ieri nelle prove ufficiali. “Ci sono solo piccole modifiche rispetto all’ordine seguito nelle prove di ieri”, ha spiegato. E dunque la sfilata dei 29 Big seguirà questo ordine: Gaia, Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama, Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Olly, Elodie, Shablo ft. Gué, Joshua e Tormento, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas, Modà, Clara, Lucio Corsi, Fedez, Bresh, Sarah Toscano, Joan Thiele, Rocco Hunt, Francesca Michielin e The Kolors. Gli ospiti della prima serata del festival saranno la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad che eseguiranno insieme ‘Imagine’ di John Lennon per portare sul palco dell’Ariston un messaggio per la pace in Medio Oriente e non solo. Il loro intervento è previsto intorno alle 22. Poi sarà la volta del superospite della serata Jovanotti che porterà uno spettacolo ad alto tasso di energia con un momento più festoso e uno più romantico: con lui sul palco ci sarà anche la Rockin’1000 – The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale formato da musicisti di tutto il mondo, nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters. Alessandro Cattelan sarà il conduttore del Dopofestival con Selvaggia Lucarelli. “Non credo che il ‘Dopofestival’ debba essere vissuto come una corte d’accusa, non sarà un tribunale. Capisco che per ciò che è successo recentemente ci si vada a infilare un po’ in quell’argomento, ma Selvaggia Lucarelli è una persona intelligente che parla di altre mille cose e parlerà anche di quello”, ha detto Cattelan dopo i rumors secondo cui Fedez, che non ha mai avuto un rapporto sereno con la giornalista, vorrebbe evitare di essere ospite per non parlare delle sue vicende personali. “Quando l’ho chiamata non avevo idea di chi fossero i cantanti”, ha spiegato. Per poi scandire: “Le polemiche hanno sempre fatto parte di Sanremo”. E per quanto riguarda i gossip che accompagnano questa edizione: “Si tende a dare la colpa a chi li fa, ma se qualcuno vende vuol dire che qualcuno compra. Se da fastidio il gossip basta non seguirlo”. Su chi verrà invitato in trasmissione e quale sarà la scaletta, Cattelan ha specificato: “Non so ancora chi ci sarà, non c’è ancora una scaletta precisa. Guarderemo la serata e chi vuole passare e avrà tempo ed energie è ben accetto e sapremo trattarlo bene”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)