Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli e il voto a Fedez: “Fa il poverino”

(Adnkronos) – Il voto di Selvaggia Lucarelli a Fedez? Sei. Nella prima serata del Festival di Sanremo 2025, il rapper ottiene la sufficienza stiracchiata con 'Battito'. Lucarelli, presenza fissa al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, spiega il giudizio rispondendo alle domande di Gabriele Parpiglia nel podcast Bazr House. "E' il voto per cui non si può dire 'ce l'hai con Fedez, ti sei accanita'. Lui punta sempre sul 'poverino', che gli piace molto, o su 'guarda cosa ha detto di incredibile'. In realtà la sua non è la presenza più interessante in questo Festival", dice Lucarelli, protagonista in passato di ripetuti scontri con il rapper anche per le inchieste sul 'caso Pandoro' che ha coinvolto Chiara Ferragni. "Fedez mi ha chiesto centinaia di migliaia di euro con le querele, anche per la parola 'bimbominchia'. Lui ha cantato una canzone con 'noi bimbominchia for life', ma non puoi dirglielo…", dice Lucarelli che nella sua newsletter ha riservato voti più bassi ad altri cantanti. C'è il 4 a Irama e c'è il 'senza voto' a Tony Effe. "Ho simpatia per Tony Effe