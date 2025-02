Sanremo 2025, Tony Effe: “La collana? Legge deve essere uguale per tutti”

(Adnkronos) – Dopo la polemica scoppiata ieri a Sanremo 2025, Tony Effe torna sul ‘collana gate’, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa sulla reazione stizzita per non aver potuto indossare il gioiello sul palco dell’Ariston. “Altri artisti prima di me – ha spiegato il cantante – sono saliti con gioielli riconoscibili, è stato quello che mi ha fato arrabbiare. Un’ora prima in camerino mi avevano detto ok, io già sono teso di mio…Perché a me la tolgono e a un altro artista salito prima di me no?”. “Me la sono presa un po’ per questo”, ha detto quindi l’artista chiarendo il suo sfogo post serata. “La legge deve essere uguale per tutti. Anche perché per noi rapper l’outfit è importante, c’è tanta gente che ci lavora”, sottolinea. La collana al centro della polemica – dopo che l’organizzazione gli ha vietato di indossarla come da regolamento anti-pubblicità occulta – è in oro giallo 18k e costa 71mila euro. È una creazione di Tiffany & Co. e fa parte della collezione ‘HardWear’, ispirata a un bracciale del 1962 conservato negli archivi della Maison. Sul sito del brand si legge: “La collezione esprime la capacità di sentirsi liberi”…salvo divieti. Il caso è nato nella terza serata del Festival. Tony Effe, dopo la sua esibizione, si è presentato nel box di RadioDue senza nascondere il proprio malumore: “Non si toglie la collana a Tony Effe, è come togliere l’abbronzatura a Carlo Conti…”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)