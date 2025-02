Sanremo 2025, Top & Flop della serata cover

(Adnkronos) – La serata cover di Sanremo 2025 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata. Sul divano: “Papà, qual è Topo Gigio tra i due?”. Per consolare il vero Topo Gigio, Mahmood si mette la giacca groviera. Arisa in versione Morticia Addams trova la sua dimensione ideale al fianco di un Irama che assomiglia sempre di più a Rod Stewart. Mano protesta. Quando Marcella Bella entra in scena con una catena al collo lunga un metro e appesa c’è pure la palla di vetro della Zingara di Rai1, Tony Effe rincorre dietro le quinte il funzionario che ieri gli ha tolto il suo collanone del noto marchio della colazione newyorkese più famosa del cinema (pure noi stiamo sotto sorveglianza). E quello si difende: “L’ha comprata da Giggino il rigattiere! Non è riconoscibileeeeeeeeeee”. La guerra è guerra. Tony Effe ha fuso la collana, l’ha trasformata in sfere che ha applicato sulla giacca di Dito nella Piaga per passare la dogana Rai e portare il chilo d’oro a Mentone. Le cover stasera potevano essere 15. Se tutti i Big avessero accettato di accoppiarsi tra loro. Hanno accettato in 6. I duetti sono 26. Pure Conti però che si mette a dire che Sanremo non è Tempation Island… Si merita un flop. Quando Giorgia e Annalisa intonano ‘Skyfall’ di Adele, dalla Svizzera Mina chiama un’amica in Sala Stampa. “Quest’anno non si fa una lira di Siae a Sanremo. Se pure queste due non se la sono sentita e sono buttate su James Bond. Io mi vedo Shablo e vado a dormire”. Mahmood risolve con un colpo di genio l’annoso problema delle presentazioni nelle serate delle cover di Sanremo con tanti interpreti e musicisti sul palco: “Cantano loro”. Set di Shablo feat Joshua e Tormento, feat Guè e Neffa. La nonna sulla sedia a dondolo: “Questi so’ quelli della fiction sull’amministratore di condominio. Stanno a fa’ la scena dell’assemblea che ognuno parla sull’altro e non se capisce un ca…” —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)